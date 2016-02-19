Лондон, 20 февраля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в субботу, 20 февраля, официально назначит дату проведения референдума по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе, передаёт телеканал RT.

Флаги Великобритании и ЕС

Ожидается, что перед окончательным определение даты плебисцита и его условий состоится заседание кабинета министров Великобритании. Местные СМИ сообщают, что референдум, предположительно, может быть назначен на июнь 2016 года.

Ранее председатель ЕС Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза и Великобритания достигли единогласной договорённости о новых условиях участия членства страны в союзе.

В свою очередь Дэвид Кэмерон заявил, что принял решение о сделке с Евросоюзом, чтобы придать королевству особый статус в составе ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединенного Королевства требовало предоставить Лондону исключения из правил в союзе. Они включают в себя: ограничения социальных выплат мигрантам, валютные гарантии как нечлену Еврозоны, повышение конкуренции в ЕС и отказ от участия в дальнейшей интеграции.

Согласно предвыборным обещаниям Кэмерона, правящая Консервативная партия должна провести референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС до конца 2017 года. Однако, британский премьер-министр не исключал, что референдум может пройти уже в этом году.