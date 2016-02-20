Ереван, 20 февраля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В 2008 году Армения пыталась надавить на посла Украины в Армении, чтобы тот отказался проводить мероприятия, посвященные памяти Голодомора.

«День» Александр Божко

Об этом говорится в депеше, рассекреченной Wikileaks. О давлении Армении на украинского дипломата рассказал бывший посол Украины в Армении Александр Божко своему американскому коллеге Мари Йованович.

По словам посла, в Армении его хотели запугать, чтобы он не проводил вечер памяти жертв Голодомора.

В частности, Божко рассказал, что в его апартаменты в воскресенье 19 октября ворвались неизвестные.

«По мнению украинского посла, это преступление имело отношение к его сопротивлению попыткам МИД Армении отговорить его отменить мероприятие, посвященное памяти Голодомора, который он провел в понедельник 20-го октября — в день, когда президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Армению», — говорится в сообщении.

В депеше отмечается, что за несколько дней до этого в МИД Армении был вызван украинский посол, где ему недвусмысленно посоветовали отменить мероприятие. Божко, однако, отказался.

«19 октября в период, когда посол отсутствовал, в его апартаменты было совершено проникновение, его личные вещи разбросаны, при этом украдено было совсем немного. Полиция прибыла на место преступления только через полтора часа», — говорится в документе.

В то же время, на мероприятие, посвящённое Голодомору не было никого из правительства Армении.

Более того, согласно рассказу Божко, армянское Общественное телевидение осветило мероприятие «ужасным образом», высмеяв его.

После публикации сам Божко рассказал о произошедшем на своей страничке в Фейсбук, пояснив, что не хотел возвращаться к этой истории, потому что старается не вспоминать о плохом. Однако после публикации вынужден внести необходимые уточнения.

«Дело в том, что прямо перед налётом, в субботу, меня пригласили в Министерство иностранных дел Армении. Это меня крайне удивило: во-первых, была суббота, МИД не работал. А во-вторых, едва поздоровавшись, замминистра довольно грубо потребовал от меня не проводить вечер, посвящённый памяти жертв Голодомора 1932−1933 гг. на Украине, который должен был состояться в малом зале филармонии уже в понедельник. Причина заключалась в том, что вечер якобы мог носить антирусский характер», — рассказывает Божко.

По его словам, ему пришлось объяснить армянскому коллеге, что он заранее лично согласовал в армянском МИД проведение вечера. Соответственно, приглашения уже разосланы и за два дня трудно будет отозвать их. Кроме того, речь на вечере пойдёт о преступлении отнюдь не России, а тогдашних советских властей. «Я напомнил замминистра, что Украина с неизменным пониманием подходит к трагедии армянского народа, к Геноциду армян в Турции. И не было ни единого случая, чтобы наши власти препятствовали украинским армянам отметить годовщину этой трагедии. Вот, отчего совершенно непонятно, продолжал я, что Армения против того, чтобы здешние украинцы совместно с посольством отметили 75-летие трагедии украинского народа, отмечаемое по всему миру, в том числе и в России…», — отмечает посол.

На следующий день после этого неприятного разговора с украинской общиной была проведена генеральная репетиция мемориального вечера, а вернувшись домой, Божко обнаружил, что в еги отсутствие резиденция посла Украины подверглась налёту. «Всё было перевёрнуто вверх дном, мои личные вещи сломаны и порваны, постельное бельё демонстративно истоптано, стеклянные предметы и зеркала разбиты. Картина, надо признаться, была жуткая», — поясняет украинский дипломат.

По его словам, с офицером, отвечающим за безопасность посольства, они немедленно обратились в полицию. Хотя резиденция находилась в двух шагах от проспекта Баграмяна, где расположены президентская резиденция и парламент, полиции не было в течение часа, приехала она только после звонка в Национальную службу безопасности Армении. «И вот что важно. Мы сразу же предложили и полицейским, и сотрудникам службы безопасности не тратить попусту сил, поскольку, судя по всему, имела место политическая провокация. Как свидетельствует её почерк, осуществила провокацию, скорее всего, спецслужба третьей страны, и цель её — предостеречь и напугать посольство Украины накануне вечера в память о жертвах Голодомора 1932−1933 гг. Или же, возможно, бросить на него тень, распространяя о посольстве скандальные слухи. Потому-то я и попросил сотрудников посольства не передавать информацию об инциденте ни армянским, ни украинским СМИ. Так обстояло дело», — рассказывает Божко.

Он также уточняет, что вечер, тем не менее, состоялся, хотя его не посетило ни одно из официальных лиц Армении. Более того, первый, официальный канал Армянского телевидения назвал «цирком» вечер, на котором съехавшиеся со всей Армении украинцы вместе с армянскими друзьями поминали миллионы невинных людей, убитых искусственным, рукотворным голодом.

«Такова постыдная история, к которой мне все эти годы не хотелось возвращаться и о которой не сообщила осенью 2008 года ни армянская, ни украинская пресса. И о которой стало известно лишь случайно, благодаря «Викиликсу». Но поскольку моя тогдашняя американская коллега (Мари Йованович — ред.) не всегда внимательно выслушивала своих собеседников, получилось, будто я обвинял в провокации спецслужбы Армении. Это недоразумение. Ведь едва ли заминистра иностранных дел РА по собственной воле требовал от меня не проводить в Ереване тот самый вечер», — резюмирует дипломат.

Александр Божко занимал поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Армении с 1996 по 2001 гг., а также с 2005 по 2010 гг.