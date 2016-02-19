Кишинёв, 20 февраля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. После отклонения правительством Молдавии проекта закона о придании Тараклийскому району, преимущественно населенному болгарами, национально-культурного статуса, Тараклийский район может принять решение о присоединении к Гагаузии. Как сообщило комратское издание «Гагауз-инфо», об этом заявил мэр Тараклии Сергей Филипов.

bci-moscow.ru Болгарский национальный костюм

По его словам, чтобы сохранить свою культуру, язык и традиции, болгары Тараклийского района вполне могут принять решение о вхождении в состав соседней Гагаузии. Филипов также напомнил, что отклоненный правительством Молдавии проект получил положительное заключение у целого ряда западных экспертов и соответствовал статье 16 рамочной конвенции по защите нацменьшинств Совета Европы. Однако Кабмин отклонил проект, поскольку «пытается подогнать законодательство под законы соседней Румынии, позиционирующей себя как унитарное государство, в котором не может быть автономии и национально-культурных районов».

«В Добрудже 200 лет назад проживало около 1,5 миллионов болгар и гагаузов. Сейчас их осталось всего 8,5 тысяч. В 2018 году в Молдове ожидается проведение еще одной реформы, по которой в стране останется только девять регионов. Мы опасаемся, что Тараклийского региона среди них не будет», — отметил Филипов.

Объединение Тараклийского района и Гагаузии, по его словам, может произойти в результате референдума. «У нас с гагаузами общие судьба, проблемы, задачи на будущее и внешнеполитическая ориентация. Мы должны аккуратно, не торопясь, рассматривать вопрос совместного будущего. Речь идет о том же проекте закона о национально-культурном статусе района Тараклия, только в составе АТО Гагаузия. Так у нас будет больше возможностей для отстаивания своих прав. В то же время проводя уважительную политику в сфере образования. Дети в гагаузских селах будут учить гагаузский язык, а в болгарских — болгарский. А объединять их будет второй государственный язык — русский, который есть сегодня в Гагаузии. У нас очень много точек соприкосновения и практически нет вызывающих споры вопросов», — добавил Филипов.

Он подчеркнул, что и болгары и гагаузы хотят жить в суверенной и независимой Молдавии, однако если страна потеряет свой статус — болгары и гагаузы оставляют за собой право на самоопределение.

ИА REGNUM напоминает, что национально-культурной автономии власти Тараклийского района добиваются с начала 2013 года. В начале апреля 2014 года мэр Тараклии Сергей Филипов заявил, что в случае отказа молдавских властей прислушаться к требованиям болгар власти района намерены поставить вопрос о присоединении к соседней Гагаузии, чтобы получить право на выход из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией.

В феврале 2014 года власти и население Тараклийского района массово поддержали прошедший 2 февраля в Гагаузии референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае потери Молдавией суверенитета, 98,47% — за вступление в Таможенный союз, и 97,43% — против вступления в ЕС.

В апреле 2015 года парламент Молдавии уже принял в первом чтении законопроект, наделяющий Тараклийский район статусом болгарского национально-культурного района. Однако на этой неделе правительство отклонило законопроект, не допустив его рассмотрения депутатами в последующих чтениях. В Кабмине заявили, что конституция Молдавии не предусматривают придания административно-территориальным единицам специального статуса по этнокультурному принципу.

При этом еще год назад Демпартия, являющаяся основой нынешней правящей коалиции не видела такой проблемы. Более того, лидер Демпартии Мариан Лупу тогда назвал инициативу «европейской по духу». А категорически против принятия закона тогда выступила русофобская Либеральная партия, представители которой заявили, что предлагаемый Тараклии статус «является формой автономии», данное решение «придумано где-то в Москве», и оно «будет способствовать росту национализма и сепаратизма в районе». В настоящее время Либеральная партия наряду с Демпартией входит в правящую в Молдавии коалицию.