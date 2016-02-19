Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Члены Совета безопасности ООН не смогли прийти к согласию по проекту резолюции в поддержку суверенитета Сирии, который был внесён российской стороной. Об этом сообщил журналистам председатель СБ ООН Рафаэль Рамирес.

gazetadopovo.com.br Рафаэль Рамирес — председатель СБ ООН

По его словам, члены Совбеза взяли перерыв в обсуждении проекта до 22 февраля, чтобы выслушать до этого времени реакцию сторон на проект документа.

Кроме этого, Рамирес заявил о готовности созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в случае если Турция и Саудовская Аравия начнут наступление в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции с требованиями прекратить действия турецкой стороны, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Проект резолюции в настоящее время обсуждается на закрытом заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе российской стороны. В документе содержится призыв прекратить действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии и идущие вразрез с резолюцией СБ ООН №2254, а также усилиями по запуску сирийского мирного процесса.