Кишинёв, 20 февраля, 2016, 01:45 — ИА Регнум. «У нас сегодня репрессировано больше граждан Республикой Молдова, чем это сделал Иосиф Виссарионович Сталин», — заявил в эфире гагаузского общественного телеканала GRT мэр столицы Гагаузии Комрата Сергей Анастасов.

Uwe Aranas Метла

Он пояснил, что имеет в виду граждан, которые в результате политики властей в период независимости были вынуждены покинуть страну. «Сталин репрессировал в процентном соотношении 10% [жителей Молдавии], а здесь — 50%. Репрессировали мягко, мирным методом, выгнали из страны», — добавил Анастасов.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время за рубежом работают более миллиона из 3,5 млн граждан Молдавии. Денежные переводы гастарбайтеров в последние годы составляют от 21% до 30% ВВП Молдавии и являются основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.