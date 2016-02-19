Тирасполь, 20 февраля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Делегация Верховного совета Приднестровья во главе со спикером Вадимом Красносельским находится с рабочим визитом в Москве, где приднестровские депутаты провели ряд встреч в Госдуме РФ, Совете Федерации, Администрации президента, правительстве и МИДе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВС ПМР, приднестровские депутаты также участвовали в заседании думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

discred.ru Флаг Приднестровской Молдавской Республики

На встрече с вице-спикером Госдумы РФ Сергеем Железняком («Единая Россия») шла речь об углублении социально-экономических, научных и культурных связей между Россией и ПМР. «Россия всегда выступала за право каждого народа на мир, спокойствие, развитие в интересах граждан, возможность говорить на родном языке и следовать своим культурным традициям. Мы уважаем и поддерживаем стремление многонационального народа Приднестровья к созданию цивилизованных стабильных условий жизни людей на родной земле», — сказал российский депутат.

Он выразил обеспокоенность нагнетанием напряжения на границах Приднестровья со стороны Молдавии и Украины и продолжающимися попытками внешних сил воспользоваться непростым внутриполитическим и социально-экономическим положением в республике для дестабилизации обстановки. «Ситуация еще более обострилась в последние два года, после государственного вооруженного переворота на Украине, что затруднило реализацию наших мер поддержки по многим направлениям сотрудничества с Приднестровьем», — добавил он.

В то же время, по его словам, Приднестровье «исторически является развитым промышленным регионом, с потенциалом, который необходимо реализовать в полном объёме». Железняк также высказался за активизацию межпарламентского сотрудничества между Россией и ПМР.

В Совете Федерации приднестровских депутатов принял председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, а в МИД РФ — замминистра иностранных дел Григорий Карасин. На встречах обсуждалось взаимодействия России и Приднестровья на двустороннем и региональном уровнях.

Председатель Верховного совета Приднестровья обратился к российским собеседникам с предложением об усилении миротворческого присутствия России в ПМР. По итогам консультаций Красносельский поручил главе парламентской комиссии по внешней политике и международным связям ВС ПМР Галине Антюфеевой «проработать вопрос об усилении законодательного обеспечения миротворческой деятельности в Приднестровье».

По словам Вадима Красносельского, для нынешней миротворческой операции не существует альтернативы, а основы нынешней операции не могут быть пересмотрены до определения окончательного урегулирования конфликта на Днестре.

На состоявшейся по итогам встреч в Госдуме пресс-конференции приднестровский спикер заявил, что «полублокадное положение Приднестровской Молдавской Республики отражается на социально-экономической ситуации в регионе». По его словам, «духовно и ментально республика с Российской Федерацией». «Но мы хотим, чтобы наша экономика была близка с российской. В этом отношении наш визит в Москву может сыграть очень важную роль», — считает он.

Красносельский также опроверг утверждения о том, что приднестровские власти якобы проводят тайные переговоры с Кишиневом о «сдаче» Приднестровья Молдавии. «У нас три ветви власти, есть законодательный орган, правительство и президент. И самое главное, у нас есть национальная идея — независимость республики. Могут быть разные мнения в вопросах экономики, но в следовании этой национальной идее мы едины. Приднестровье создано волей народа. Народ имеет право знать, что происходит. Слухи рождаются закрытостью. Поэтому я всегда призываю к открытости», — подвел итог Вадим Красносельский.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время доля России в приднестровском экспорте, несмотря на все разговоры о «евразийской интеграции» ПМР, составляет 5−8%, в то время как в соседнюю Молдавию отправляется около 50% приднестровского экспорта, а в ЕС — около трети. Это является как следствием экономического кризиса и блокадных мер со стороны Кишинева и Киева, так и — отсутствия адекватных решений со стороны приднестровских и российских властей по преодолению данной ситуации.

С 1 января 2016 года Приднестровье фактически вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.