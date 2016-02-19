Люксембург, 19 февраля, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не станет вступаться за Турцию в эскалации конфликта с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил премьер-министр Люксембурга Жан Ассельбор, пишет Der Spiegel.

Флаги Турции и НАТО

Премьер подчеркнул, что военный блок НАТО не собирается участвовать в эскалации турецко-российского конфликта по желанию Анкары. Ассельборн подчеркнул, что власти всех государств — членов НАТО придерживаются единого решения по данному вопросу.

«Страны альянса не должны быть втянуты в эскалацию конфликта Турции с Россией. По уставу НАТО, гарантии взаимной обороны распространяются только в случае открытого нападения», — подчеркнул премьер-министр Люксембурга.

Напомним, российско-турецкие отношения резко обострились после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Люксембург — член НАТО с момента его учреждения в 1949 году. Турция — член НАТО с 1952 года.