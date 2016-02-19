Красноярск, 19 февраля, 2016, 22:33 — ИА Регнум.



sportpress.az Волейбол

«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) 0:3 (18:25, 23:25, 14:25)

Для команд верхней части таблицы пришло время подтвердить свои амбиции или хотя бы подтвердить достижения. Два тура, нынешний и следующий, многое могут определить в борьбе за плей-офф. «Уралочка» сейчас имеет столько же очков, сколько и «Динамо-Казань» и на одно очко опережает краснодарское «Динамо». У «Динамо-Казань» есть матч в запасе, так что завтрашняя игра «Уралочки» в Казани имеет огромное значение. В следующем туре екатеринбурженки сыграют с лидером, московским «Динамо». На шесть очков отстаёт саратовский «Протон», но у него матч в запасе, а очередные два матча «Протон» играет с командами из хвоста таблицы, как и краснодарское «Динамо». Поэтому после следующих двух матчей «Уралочка» может как оказаться на втором месте, так и в борьбе за попадание в плей-офф.

Завтра и послезавтра пройдут оставшиеся четыре матча очередного четырнадцатого тура.

Положение команд в розыгрыше женской волейбольной Суперлиги здесь.