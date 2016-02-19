Триполи, 19 февраля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. 2 млн ливийских детей не могут посещать школу из-за раздирающей страну гражданской войны. Об этом сообщает французское издание Le Point со ссылкой на данные Всемирного банка.

Напомним, что численность населения Ливии составляет около 6 млн человек. Обладая крупнейшими в Африке запасами нефти (46 млрд баррелей), Ливия стоит на пороге банкротства и финансового краха. Экономика развалена войной и низкими ценами на нефть. Напомним, что бюджет страны на 95% пополняется от экспорта углеводородов. Государственный долг Ливии уже достиг 55.2% ВВП.

«На севере, процветающем в годы правления полковника Муаммара Каддафи, сталкиваются между собой Триполитания и Киренаика. В этих провинциях действуют конкурирующие друг другу правительства, парламенты и вооруженные силы. На юго-западе туареги и тубу, крупнейшие племена региона, истребляют друг друга в районе городе Убари», — уточняет газета.

Проблема доступности детского образования стоит и перед властями Сирии, население которой в 2016 году оценивается в 16.6 млн человек. Для сравнения: в 2013 году на территории САР проживало 22 млн человек.

Средний возраст жителей Ливии составляет 28 лет против 31 года в Тунисе. Самым молодым оказалось население Египта, где средний возраст жителей равняется 25 годам.