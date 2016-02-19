Минск, 19 февраля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. «В общей численности населения Белоруссии на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным — 46,5%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Marc Veraart Минск. Беларусь

По данным Белстата, на начало 2016 года численность мужчин в постсоветской республике составила 4,421 млн человек. В 2015 году в Белоруссии родилось 61,6 тысячи мальчиков.

«День защитников Отечества, ежегодно отмечаемый в нашей стране 23 февраля, многими воспринимается как праздник мужчин. И не только тех, кто служил в армии, но и тех, кто готовится к защите Отечества в будущем, или сегодня дал присягу Родине», — отметили в статкомитете.

Там напомнили также, что с 1922 года в РСФСР отмечался День Красной Армии и Флота, с 1946 до 1993 года — День Советской Армии и Военно-Морского флота, после ликвидации СССР праздник продолжают официально отмечать в ряде стран СНГ — России, Киргизии и Таджикистане, а также в Белоруссии как День защитника Отечества.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров заявил, что постсоветская республика в случае войны может поставить «под ружьё» 900 тысяч человек. Макаров не назвал численность Вооруженных сил Белоруссии, отметив лишь: «50 тысяч человек будут защищать Отечество, если понадобится, но, кроме того, в случае необходимости, это количество увеличивается в несколько раз».