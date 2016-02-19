Великий Новгород, 19 февраля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. По данным на 19 февраля, уже три кандидата подали заявки на участие в предварительном партийном голосовании «Единой России» в Новгородской области для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы седьмого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, оргкомитет рассмотрит заявки от претендентов 20 февраля.

Флаг партии «Единая Россия»

Документы для участия в партийном голосовании подали преподаватель Новгородского агротехнического техникума Лилия Бородай, член Союза архитекторов России Игорь Александров и сенатор от Новгородской области Александр Коровников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коровников первым заявился на участие в предварительном партийном голосовании.

Напомним, заявки на праймериз «Единой России» в региональном оргкомитете принимают с 15 февраля, их можно подавать до 10 апреля. Само голосование пройдёт во всех регионах России 22 мая.