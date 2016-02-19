Ереван, 19 февраля, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян инициировал цикл консультативных встреч с представителями дипломатических ведомств республики за рубежом с целью продвижения последними в числе иных интересов и вопросы торгово-экономического блока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента Армении.

Аппарат президента Армении Совещание у президента Армении

Встреча от 19 февраля была посвящена вопросам армяно-иранского торгово-экономического сотрудничества, текущих программ в этой области, новым инициативам и докладам о проделанной в данной области работе. Во встрече принимали участие посол Армении в Иране, глава МИД и другие ответственные лица.

По словам Сержа Саргсяна, в отличие от иных встреч с представителями дипведомств Армении в тех или иных странах, текущая встреча будет преобразована в постоянный формат. Он обратился к послу Армении в Иране Арташесу Туманяну с целью услышать от него подробный доклад по возможностям развития армяно-иранского экономического сотрудничества после отмены части санкций против Ирана. В частности, президента Армении интересовали возможности Армении с точки зрения активизации инфраструктурных проектов, связывающих Персидский залив с акваторией Черного моря. Кроме того, он подчеркнул вопросы армяно-иранского энергетического сотрудничества, инвестиционные вопросы в плане развития сотрудничества Иран-ЕАЭС посредством Армении, а также проблемы экспорта армянских товаров в Иран.

Президент также сообщил, что в скором времени в МИД Армении появится новый заместитель министра по экономическим вопросам.

В числе прочих вопросов посол Туманян отчитался по процессу строительства третьей линии ЛЭП Иран-Армения, подтвердив, что она будет готова в срок — к 2018 году. Посол также сообщил, что Иран заявил о четырех приоритетных транспортных коридорах, которые он намерен реализовать в ближайшем будущем, один из которых проходит по территории Армении.

Еще 12 февраля президент в своем послании, в первую очередь, к чиновникам подчеркнул необходимость активизации МИД по линии внешнеэкономических вопросов. «Я поручил Министерству иностранных дел и всем дипломатическим миссиям с новым усердием приступить к продвижению экономических интересов Армении. В первую очередь была поставлена четкая задача привлечь новые прямые внешние инвестиции. Во-вторых, необходимо найти новые рынки и направления для производимых в Армении видов товаров и услуг. Здесь также надо четко оценить, какие направления являются самыми перспективными», — заявил он.

Западные санкции против Ирана сильно ухудшили армяно-иранские торгово-экономические отношения

Если в 2011 году объем армяно-иранской торговли составлял $323 млн, то к 2014 году он сократился до $250 млн. Это составляет 5% от всего внешнего товарооборота Армении. Сокращение было бы большим, если бы не росли объемы обмена электроэнергии на природный газ.

Перспективным совместным армяно-иранским проектом является Мегринская ГЭС. Хотя стороны вплотную приступили к завершающей стадии проекта и анонсировали старт строительства еще в ноябре 2012 года, до сих пор работы еще не начаты по причине сузившихся из-за санкций возможностей Тегерана. Другой проект находится в практической стадии реализации — строительство новой ЛЭП Иран-Армения. Иранская часть линии уже готова к эксплуатации, и иранская сторона уже приступила к строительству армянской части в 280 км в конце 2015 года. Новая ЛЭП, которая замкнется на Разданской ТЭС, по сути, утроит возможности взаимоперетока электроэнергии между Арменией и Ираном, натуральная мощность составит 1000 МВт. Строительство планируется завершить в августе-сентябре 2017 года, после чего ЛЭП (уже при финансировании европейских финансовых структур) планируется продолжить в Грузию.

Кроме прочего, Тегеран планирует поставлять газ в Грузию по територии Армении, обсуждения чего ведутся на высоком уровне в эти дни.