Москва, 19 февраля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) переизбрал на новый пятилетний срок в качестве директора-распорядителя Кристин Лагард. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба МВФ.

protothema.gr Кристин Лагард

Сообщается, что совет директоров МВФ продлили полномочия нынешнего директора-распорядителя МВФ Критисн Лагард ещё на пять лет. Новый пятилетний срок Лагард начнется 5 июля. Решение было принято на основе консенсуса.

Уточняется, что Лагард была единственным кандидатом, выдвинутым на должность директора-распорядителя МВФ.