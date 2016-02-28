Вашингтон, 28 февраля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Плотное сотрудничество электронных компаний и спецслужб США — давно секрет Полишинеля. Тем более неожиданным стал отказ Apple предоставить необходимые данные ФБР. Об играх IT-гигантов и спецслужб рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

e1.ru Игра

Федеральный суд США принял решение принудить компанию Apple предоставить следователям доступ к зашифрованным данным на iPhone, использовавшемся одним из террористов, организовавших массовый расстрел граждан в городке Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года, когда погибли 14 человек, а еще 22 гражданских лица и два сотрудника полиции получили ранения.

Сенсационным стал не сам запрос суда, а отмеченный в нем факт, что помощь компьютерный гигант «отказался предоставить добровольно», что и вызвало необходимость судебного ордера в отношении Apple.

«Общество спектакля» француза Ги Дебора вошло во все поры современного общества. Иного объяснения отказа компании Apple, которая, наплевав на приватность своих клиентов, гордится сотрудничеством со спецслужбами, предоставить необходимые ФБР данные просто не существует.

Apple давным-давно сдала интересы конфиденциальности пользователей в пользу интересов государственной слежки за ними, и единственный мотив нынешнего каприза — протрубить на весь мир, что защита у IPhone так хороша, что ее не могут взломать даже самые секретные службы США.

О чем у корпорации теперь есть официальный подтверждающий документ за подписями прокуратуры, ФБР и Федерального суда.

Обыватель, не вдаваясь в детали, мог бы возразить, что это такая пиар-кампания. Мол, бизнес и ничего личного. И с ним, пожалуй, можно было бы согласиться. Но ведь во все это играют структуры, которые раньше сложно было заподозрить в любви к такого рода постановкам.

Подробности читайте здесь: Взлом по ордеру: Apple перед судом антитеррора

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