Чеченские чиновники оштрафованы на 7 млн рублей за госзакупки
Грозный, 19 февраля, 2016, 19:02 — ИА Регнум.
Кроме того, было возбуждено 11 уголовных дел. В хищении около миллиона рублей подозревается, к примеру, руководитель государственного казенного учреждения «Грозненское лесничество» Алихан Товсултанов, привлеченный к уголовной ответственности за изготовление фиктивных документов о якобы выполненных ООО «Идеал» работах по госконтракту.
В настоящее время в отношении чиновника расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата».
Стоит отметить, что Чеченская Республика по итогам 2015 года вошла в группу государственных заказчиков с высоким уровнем прозрачности осуществления госзакупок. В Национальном рейтинге прозрачности закупок, который ежегодно составляет независимый негосударственный исследовательский центр «Национальная ассоциация участников электронной торговли» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы и Счетной палаты РФ, республика заняла 27 место среди 85 субъектов РФ.