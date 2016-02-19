Грозный, 19 февраля, 2016, 19:02 — ИА Регнум. В Чечне в 2015 году было выявлено 2400 нарушений законов о госзакупках. Как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, по административным делам, возбужденным по фактам нарушений, к ответственности привлечены 693 должностных лица. Общая сумма штрафов, которые им придется заплатить за нарушение законов, составила семь миллионов рублей.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Кроме того, было возбуждено 11 уголовных дел. В хищении около миллиона рублей подозревается, к примеру, руководитель государственного казенного учреждения «Грозненское лесничество» Алихан Товсултанов, привлеченный к уголовной ответственности за изготовление фиктивных документов о якобы выполненных ООО «Идеал» работах по госконтракту.

В настоящее время в отношении чиновника расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата».

Стоит отметить, что Чеченская Республика по итогам 2015 года вошла в группу государственных заказчиков с высоким уровнем прозрачности осуществления госзакупок. В Национальном рейтинге прозрачности закупок, который ежегодно составляет независимый негосударственный исследовательский центр «Национальная ассоциация участников электронной торговли» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы и Счетной палаты РФ, республика заняла 27 место среди 85 субъектов РФ.