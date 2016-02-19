Гатчина, Ленинградская область, 19 февраля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. На приусадебном участке жителя Гатчинского района Ленинградской области найдены, автомат, карабин, пистолеты, гранаты и боеприпасы, сообщили сегодня, 19 февраля, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый задержан.

78.mvd.ru Оружие, изъятое у жителя Гатчинского района Ленобласти

Арсенал найден 18 февраля при проведении оперативно-разыскных мероприятий в тайнике на приусадебном участке у 37-летнего мужчины в одной из деревень под Гатчиной.

«Было обнаружено и изъято: автомат калибра 7,62 мм, карабин калибра 5,6 мм, 4 пистолета различного калибра, 2 револьвера, 2 сигнальных пистолета калибра 26,5 мм, три гранаты и не менее 875 патронов различных калибров», — уточнили в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемый задержан, а полицейские устанавливают источники приобретения изъятого арсенала.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2015 года большое количество оружия и боеприпасов, включая пулемет и гранаты, было изъято в Ленинградской области у супругов, промышлявших незаконным оружейным «бизнесом». Для доставки своего опасного «товара» они использовали почту.

Добавим также, что более 1 миллиона рублей выплатили в прошлом году власти Ленинградской области жителям региона, решившим за вознаграждение добровольно сдать хранившееся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. По данным властей региона, за 11 месяцев 2015 год граждане успели сдать свыше 300 единиц оружия и более 5 тысяч боеприпасов.