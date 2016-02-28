Вашингтон, 28 февраля, 2016, 17:23 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. Фразы и... базы

В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на территорию СССР. Уже в следующем, 1948 году, «Голос Америки», возглавляемый кадровым разведчиком Чарльзом У. Таером, становится настолько убедителен, что Конгресс США специальным актом запрещает вещание радиостанции на территории США.

Сейчас, когда разгорается новая холодная война, почему-то многие не желают ее замечать. Военные, околовоенные и политические эксперты предпочитают называть ведущиеся сейчас войны гибридными или сетецентрическими, как будто изменение термина меняет реальность. ИА REGNUM в своем сюжете «Ничто не забыто», напоминает об одном из мощнейший инструментов прошлой холодной войны — радиостанции «Голос Америки».

Цель вещания «Голоса Америки» в стране потенциального противника была сформулирована предельно просто и в то же время туманно: противодействие советской пропаганде. Имелось в виду не противодействие влиянию советской пропаганды в Америке, а противодействие советской пропаганде внутри СССР, то есть разрушение картины мира советских граждан.

С 1949 года «Голос» американского Госдепа взял курс на разжигание сепаратизма и национализма в СССР и начал отдельное вещание на украинском, литовском, латышском, эстонском, грузинском, армянском и азербайджанском языках.

Вещание радиостанции американского правительства на Россию было остановлено совсем недавно — в 2008 году, когда наша страна стала выглядеть полностью покоренной тенью того исполина, против которого когда-то было предназначено это грозное психологическое оружие

Уже давно нет СССР, Россия вот уже четверть века является демократическим государством. Однако последние годы показали, что и у новой России есть некие амбиции, что, как известно, с точки зрения мирового гегемона — США — недопустимо. И неудивительно, что всё чаще и чаще мы слышим и из-за рубежа и из уст своей пятой колонны оппозиции, что граждане России одурманены «кремлевской» пропагандой. Видимо, не за горами тот день, когда из затхлых чуланов истории в борьбе за наши умы извлекут старые проверенные инструменты вроде радиостанции «Голос Америки». Впрочем, в нынешней «демократической» ситуации можно пока обойтись и маленькими «подголосками Америки», роль которых с успехом выполняют многие «оппозиционные СМИ», все отличие которых от «Голоса Америки» состоит в том, что они вещают с территории России.

Остается только верить, что нынешнее руководство России не повторит ошибок руководства СССР и найдет более действенные методы борьбы с «вражескими голосами», чем «глушилки».

Подробности читайте здесь: Голос США в СССР: академия пропаганды, диссидентства и гибридной войны

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