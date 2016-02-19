Москва, 19 февраля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Законопроект о запрете аптекам осуществлять продажу лекарственных препаратов дистанционным способом, в том числе по интернету, внесла в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Салия Мурзабаева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Предполагается, что правительство РФ определит исключения для нормы.

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Одновременно предлагается запретить рекламу продажи дистанционным способом не только лекарственных препаратов с анаболическими стероидами — подобная норма уже имеется в законе о рекламе, но и иных веществ, не являющихся лекарственными препаратами, но содержащих в своем составе анаболические стероиды.