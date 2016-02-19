Тамбов, 19 февраля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. «Тамбовская жизнь» подробно проинформировала читателей о результатах состоявшегося в Москве совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО и Общественной палаты ЦФО. Участники мероприятия поделились опытом работы, рассказали о новых формах взаимодействия с общественными организациями, отметили, что изменения в законодательстве об НКО позитивно отразилось на работе этих организаций.

vtambove.ru Участники Всероссийского фестиваля «Кадетская симфония»

Полномочный представитель президента РФ по ЦФО Александр Беглов подчеркнул, что интересный опыт в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений есть в Тамбовской области. В свою очередь, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал о работе Музейно-выставочного центра, где постоянно проводятся просветительские и историко-культурные мероприятия в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, взаимодействия с национальными общественными объединениями. На его площадке национальные диаспоры региона проводят тематические вечера и праздники, работает Международный студенческий совет, объединивший более тысячи иностранных студентов из шестидесяти стран мира, обучающихся в трех крупнейших вузах области.

Музейно-выставочным центром области систематически организуются и проводятся молодежные акции, дни национальных культур, «круглые столы», спортивные соревнования и многие другие мероприятия, в том числе и этноконфессиональной направленности. Сформирован неформальный пул общественных некоммерческих организаций, на постоянной основе ведущих деятельность по гармонизации межнациональных и межэтнических отношений и активно сотрудничающих с органами государственной власти области, Общественной палатой Тамбовской области, общественными советами муниципалитетов в вопросах реализации положений Стратегии. Все эти организации находят поддержку администрации области через ежегодные конкурсы грантов некоммерческим организациям.

В своем выступлении Александр Никитин сделал акцент и на объединяющей роли православной церкви, а также на важности работы с иностранцами через Центр социальной адаптации для мигрантов. Результатом такой активной работы по всем направлениям является спокойствие в регионе, отсутствие конфликтов на религиозной и национальной почве. Он отметил, что Тамбовская митрополия присутствует во всех основных социальных сетях. А это сегодня особенно важно для взаимодействия с молодым поколением. Губернатор рассказал об опыте проведения международного молодежного форума «Славянская интеграция» и фольклорного праздника традиционных игр «Атмановские кулачки». Из уст первого заместителя министра юстиции РФ Сергея Герасимова прозвучало, что в прошлом году было выделено 6 млрд рублей на поддержку социально ориентированных организаций и, несмотря на экономический кризис, финансовая поддержка НКО снижаться не будет.

«Крестьянские ведомости» сообщили, что Тамбовская область получит в 2016 году на развитие растениеводства и молочного скотоводства в общей сложности 1,38 млрд рублей федеральных субсидий, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. «В соответствии с распоряжениями правительства РФ основная часть этой суммы будет направлена на развитие растениеводства — более 927 млн рублей. Средства федерального бюджета пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Кроме того, на развитие молочного скотоводства области будет направлено свыше 111,7 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

В Тамбовской области стартует новый общественный проект «Контроль ЖКХ», к которому присоединятся политические партии. О первом заседании рабочей группы рассказал «Город на Цне». Пока о своём участии в проекте заявили представители регионального отделения «Единой России» и КПРФ. Кроме того, участие в проекте примут представители Общероссийского народного фронта и общественных организаций. Участники проекта будут контролировать деятельность управляющих компаний, а также работать с обращениями граждан. При этом, как подчеркнул вице-губернатор Олег Иванов, проект — это прежде всего общественная площадка, без политической «окраски». Координировать работу проекта будет управление ТЭК И ЖКХ администрации Тамбовской области, управление жилищного надзора и лично вице-губернатор Игорь Кулаков. Все участники проекта пройдут обучение. «В сфере ЖКХ нам не хватает контроля чиновников. Даже жилищная инспекция физически не может побывать во всех проблемных местах. Поэтому мы не всегда можем проследить, решена та или иная проблема, — комментирует Игорь Кулаков. — Нам не хватает информации, чтобы выявить ошибки. Раздувать чиновничий аппарат мы не можем. Поэтому и пригласили к этой работе партии и общественников».

На страницах печатного издания «Тамбовская жизнь» подробное освещение получило торжественное открытие в г. Тамбове второй очереди многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», расположенного по хорошо знакомому горожанам адресу: улица М. Горького, 20. В областном центре МФЦ был открыт в 2007 году и с тех пор ежедневно принимает тысячи посетителей. В новом просторном зале разместятся универсальные специалисты, которые будут оказывать весь спектр услуг по принципу «одного окна». На строительство центра из бюджета области было направлено 34 млн рублей. Этот день для полутора десятка универсальных специалистов начался с торжественной клятвы «внимательно относиться к каждому гражданину, качественно осуществлять прием и выдачу документов, постоянно совершенствовать знания, максимально экономить время клиентов, помогать людям профессионально, с любовью, удовольствием и гордостью».

Первым клиентом в новом зале стал глава администрации области Александр Никитин. Электронная очередь направила губернатора в окно N82. Специалист проконсультировала его о государственных услугах, которые он как глава семейства и многодетный отец может получить. Губернатор поставил специалисту отличную оценку, отметив, что необходимую информацию получил в полном объеме и строго по времени. «Новый центр, пожалуй, — самый лучший во всей сети, которая создана в области, — отметил Никитин. — За прошедшие несколько лет сделан большой шаг вперед в вопросе предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг. Не случайно по количеству МФЦ, обеспечению их материально-технической базы наш регион — один из лучших в Российской Федерации. Сегодня важно не останавливаться в развитии, наметить направления дальнейшего роста. Система органов власти должна быть единым механизмом, который действует на благо человека».

После церемонии состоялось рабочее совещание по вопросам развития и совершенствования сети МФЦ в новом формате качества. Сегодня население тридцати муниципальных образований обслуживают 24 многофункциональных центра и их структурные подразделения, в которых насчитывается 439 окон обслуживания. Объем оказанных услуг стабильно увеличивается. Только в 2015 году в систему учреждений МФЦ поступило около 1,3 млн обращений. Ежедневно в офисах обслуживания принимают порядка 3,5 тыс. посетителей.

«Тамбовский меридиан» порадовал читателей новостью о необычном переходе, появившемся в центре города 11 февраля, который сразу привлек внимание тамбовчан. Девять светящихся кирпичиков расположены с двух сторон от «зебры» и работают синхронно со светофором. Они сделаны из ударопрочного полимерного материала, который к тому же не скользит и устойчив к истиранию. «В городе таких переходов два. Первый установили на площади Ленина, у областной Думы, — прокомментировали 12 февраля в пресс-службе администрации Тамбова. — Светодиоды работают в унисон со светофором и горят красным или зеленым светом. Второй находится на нерегулируемом перекрестке у драмтеатра и сигнализирует только красным светом. Этот проект пилотный и совершенно бесплатный: это подарок, который сделала городу фирма-производитель из Беларуси». В администрации полагают, что светящиеся «зебры» помогут и автолюбителям, и пешеходам быть более внимательными на дорогах. К тому же подсветка станет дополнительным декоративным элементом, который украсит город. Если горожане оценят новшество положительно, то подобная подсветка появится и на других переходах областного центра.

О реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассказал «Тамбовский курьер». Двенадцать семей из Рассказова получили новое жилье. «В новом четырехэтажном кирпичном доме для переселенцев из аварийного жилья предусмотрено 16 квартир общей площадью свыше 1 тыс. квадратных метров. На приобретение жилых помещений было направлено около 27,5 млн рублей. Из них порядка 8 млн рублей составили средства Фонда содействия реформированию ЖКХ», — сообщает администрация города Рассказово. Сама программа реализуется в регионе довольно успешно. По состоянию на 1 февраля текущего года Тамбовский регион входит в число лучших регионов страны, занимает восьмое место в ранге субъектов. Третий этап реализации программы, рассчитанный на 2015−2016 годы, предполагает переселить 780 человек из 344 квартир в 40 аварийных многоквартирных домах общей площадью 11,4 тыс. квадратных метров. В это число входят шесть муниципальных образований региона: город Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, а также Ленинский сельсовет Кирсановского района.

О другом новоселье сообщила «Народная трибуна». Фельдшерско-акушерский пункт в селе Прибытки Бондарского района обрел новую жизнь. В этих, теперь уже светлых и просторных кабинетах была проведена серьезная работа. Полностью заменили старые деревянные оконные рамы современными стеклопакетами, установили новые двери, пол застелили линолеумом, стены в процедурном кабинете выложили плиткой, которая существенно облегчила санитарную обработку и возможность соблюдать стерильность. Еще одно огромное достижение — оборудован санузел, вода здесь горячая и холодная. Сегодня здесь все отвечает необходимым медицинским стандартам, санитарным правилам и нормам. В кабинете приема фельдшер с участковым врачом ведут осмотр пациентов. Тонометр для измерения давления, глюкометр, ростомер, весы. В процедурном кабинете выполняются необходимые медицинские манипуляции. Есть холодильники для хранения лекарств и вакцин. В прививочном кабинете проводят вакцинацию. Помимо фельдшера, в ФАПе прием больных ведут участковый терапевт, другие врачи районной поликлиники.

В день, когда мы приехали осмотреть ФАП после ремонта, отмечает издание, прием вела участковый врач-терапевт Татьяна Болдырева, к которой пришли десять человек. Окончив осмотр пациентов, врач отправилась к ветеранам войны и труда, которых осматривают на дому. Фельдшер тем временем осуществляла розничную продажу лекарственных препаратов. В свое время целую волну негодования вызвал запрет на реализацию ФАПами медицинских препаратов. К счастью, ограничения на реализацию лекарств так и остались в планах, сегодня этот вопрос решен с учетом пожеланий граждан. Есть все необходимые лекарства из списка жизненно важных препаратов, кроме того, если врач выписал какое-либо лекарство, его могут привезти по заказу из районной аптеки.

«Мы счастливы, что были выделены средства на ремонт нашего ФАПа. Хочу сказать слова благодарности от всех жителей села. Особенно — нашему фельдшеру Татьяне. Помощь оказывает в любое время суток», — сказала местная жительница. Перемены, происходящие в нашей системе здравоохранения, прежде всего в ее материально-технической составляющей, действительно заметны, считает Ираида Бояркина, главный врач ЦРБ. Несомненный позитив программы укрепления материально-технической базы сельских медицинских учреждений Тамбовской области люди уже оценили, медицинская помощь стала доступной и качественной.

«Кадетская симфония» включена в государственную программу патриотического воспитания на ближайшие 5 лет, об этом сообщила «Уваровская жизнь». 1,5 млн рублей ежегодно, вплоть до 2020 года, будет выделяться из федерального бюджета на проведение фестиваля. Подготовка к шестому фестивалю «Кадетская симфония» уже началась. 9 февраля в Москве заместитель главы администрации города Уварово Валентина Кобзарь представила положение о фестивале 2016 года. Свою историю Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония» ведет с 2010 года. В прошлом году он был ознаменован приданием ему международного статуса: наряду с кадетскими корпусами из многих регионов России в нем приняли участие делегации из Сербии и Беларуси. В этом году фестиваль пройдет уже в шестой раз. Определена и дата его проведения — с 26 по 30 мая.

С каждым годом программа фестиваля усовершенствуется. Наряду с тем, что он несет патриотическую направленность, раскрывает творческие способности детей, в рамках 6-го фестиваля «Кадетская симфония» организаторы планируют больший акцент придать православной тематике. Поэтому программа фестиваля дополнена посещением Иоанно-Предтеченского Трегуляевского мужского монастыря, Боголюбского кафедрального собора в Мичуринске. Традиционно кадеты побывают в церкви села Старая Ольшанка, посетят уваровский Христорождественский кафедральный собор.

Изменения произойдут и по времени посещения Музея-усадьбы С.В.Рахманинова. Если раньше гала-концерт в Ивановке проводился в завершающий день фестиваля, то на этот раз эти мероприятия начнут его работу. Здесь будут отобраны лучшие творческие номера, которые затем будут показаны на творческих площадках в последующие фестивальные дни. А таковых будет организовано немало.

О том как в регионе разобрались с недобросовестной конкуренцией, можно узнать на станицах «АиФ-Черноземье». Арбитражный суд области поддержал УФАС в деле о недобросовестной конкуренции с брендом «Тамбовский волк». Напомним, что этот бренд незаконно «присвоил» себе на правах собственника один местный предприниматель. Дело в том, что сувениры с изображением хищника и надписями «Тамбовский волк», «Тамбовский волк тебе товарищ», «Тамбовский волк твой лучший друг» продаются в розницу еще с 2005 года. Крылатая фраза помогает приносить доход в предпринимательской деятельности. Зная это, сообразительный бизнесмен и зарегистрировал исключительное право на товарный знак. А с тех, кто, якобы использует его «незаконно», он хотел взыскать компенсации. Между тем, «тамбовский волк» — это персонаж местного фольклора. Выражение широко распространено в регионе и передается из поколения в поколение на протяжении многих лет.

Приобретение и использование исключительного права на товарный знак «Тамбовский волк» — недобросовестная конкуренция на рынке розничной торговли сувенирной продукцией Тамбова. Этот факт и был признан еще в прошлом году региональным УФАС по отношению к деятельности индивидуального предпринимателя Хомутова. Однако сам бизнесмен, не согласившись с решением антимонопольного органа, обратился в Арбитражный суд Тамбовской области. Там удовлетворить заявленные требования полностью отказались. В итоге, вердикт УФАС о недобросовестной конкуренции был подтвержден.

В Тамбове появится «черный список» управляющих компаний. Об инициативе активистов ОНФ рассказала «Комсомольская правда в Тамбове». В Тамбовском штабе Общероссийского Народного Фронта прошло очередное заседание, его темой стала работа управляющих компаний в многоквартирных домах. Чтобы сделать ее более прозрачной, активисты предложили проанализировать деятельность всех УК и создать «черный список» из тех, кто не выполняет перед жителями своих обещаний. «Нередко миллионы рублей не доходят до ресурсоснабжающих организаций, оседая на счетах УК. Поставщики не получают деньги, которые можно направить на ремонт коммунальных сетей и модернизацию технического оборудования. А заложниками ситуации становятся жители, которые не получают оплаченные услуги», — сообщили в пресс-службе регионального ОНФ. Для большей прозрачности управляющим компаниям предложили публиковать отчеты о проделанной работе на своих сайтах в режиме «онлайн».