В Саратове избили журналистов: в АТСЖ не понравились вопросы по ЖКХ
Саратов, 19 февраля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Вопросы по жалобам жителей, которые пытались прояснить журналисты, очень не понравились работникам АТСЖ Ленинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня, 24 февраля, съемочная группа телеканала «Саратов 24» обратилась в коммунальную организацию по жалобам жителей. Людей возмущало то, что, по их мнению, управдомы нарушили порядок проведения собрания собственников жилых помещений и сфальсифицировали его итоги. Вместо ответа на социально важные вопросы журналистов избили», — констатировали в редакции.
По словам сотрудников телеканала, корреспондент Мария Смирнова получила несколько раз кулаком в лицо, а оператора Олега Бирюкова спустили с лестницы. «Сейчас наши сотрудники общаются с полицейскими. С ними проводятся все необходимые по закону следственные мероприятия. Телефоны у них отключены. В вечерних новостях на нашем канале будут озвучены и показаны все подробности нападения», — ответили в редакции телеканала.
Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов проинформировал ИА REGNUM : «Сообщение о происшествии, поступившее от представителей телеканала «Саратов 24», зарегистрировано в отделе полиции №7 в составе УМВД России по городу Саратову. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение».
В этой связи стоит отметить, что 9 февраля прокуратура Саратовской области дала информацию: организовано проведение проверки по обращению жителей города Саратова о нарушении законодательства в сфере ЖКХ в деятельности АТСЖ Ленинского района.
«Доводы заявителей о нарушениях законодательства, допущенных при проведении общих собраний собственников многоквартирных домов № 33 по ул. Тархова и № 35 по ул. Топольчанская г. Саратова, подтвердились, — указано в сообщении надзорного ведомства. — Так, проверкой соблюдения законности при проведении данных собраний, проведенной прокуратурой Ленинского района, выявлены факты фальсификации указанных протоколов. В связи с чем, по инициативе прокуратуры района УМВД РФ по г. Саратову возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время находятся в производстве».
«Кроме того, — сообщает облпрокуратура, — в рамках проверки выявлены многочисленные факты несоблюдения правил содержания общего имущества указанных выше многоквартирных домов. По результатам проверки прокуратурой района в отношении виновного должностного лица АТСЖ Ленинского района г. Саратова вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Кроме того, прокуратурой района в адрес управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений. Расследование уголовных дел и рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры».