Саратов, 19 февраля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Вопросы по жалобам жителей, которые пытались прояснить журналисты, очень не понравились работникам АТСЖ Ленинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.vzsar.ru Нападение на журналистов «Саратов 24»

«Сегодня, 24 февраля, съемочная группа телеканала «Саратов 24» обратилась в коммунальную организацию по жалобам жителей. Людей возмущало то, что, по их мнению, управдомы нарушили порядок проведения собрания собственников жилых помещений и сфальсифицировали его итоги. Вместо ответа на социально важные вопросы журналистов избили», — констатировали в редакции.

По словам сотрудников телеканала, корреспондент Мария Смирнова получила несколько раз кулаком в лицо, а оператора Олега Бирюкова спустили с лестницы. «Сейчас наши сотрудники общаются с полицейскими. С ними проводятся все необходимые по закону следственные мероприятия. Телефоны у них отключены. В вечерних новостях на нашем канале будут озвучены и показаны все подробности нападения», — ответили в редакции телеканала.

Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов проинформировал ИА REGNUM : «Сообщение о происшествии, поступившее от представителей телеканала «Саратов 24», зарегистрировано в отделе полиции №7 в составе УМВД России по городу Саратову. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение».

В этой связи стоит отметить, что 9 февраля прокуратура Саратовской области дала информацию: организовано проведение проверки по обращению жителей города Саратова о нарушении законодательства в сфере ЖКХ в деятельности АТСЖ Ленинского района.

«Доводы заявителей о нарушениях законодательства, допущенных при проведении общих собраний собственников многоквартирных домов № 33 по ул. Тархова и № 35 по ул. Топольчанская г. Саратова, подтвердились, — указано в сообщении надзорного ведомства. — Так, проверкой соблюдения законности при проведении данных собраний, проведенной прокуратурой Ленинского района, выявлены факты фальсификации указанных протоколов. В связи с чем, по инициативе прокуратуры района УМВД РФ по г. Саратову возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время находятся в производстве».

«Кроме того, — сообщает облпрокуратура, — в рамках проверки выявлены многочисленные факты несоблюдения правил содержания общего имущества указанных выше многоквартирных домов. По результатам проверки прокуратурой района в отношении виновного должностного лица АТСЖ Ленинского района г. Саратова вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Кроме того, прокуратурой района в адрес управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений. Расследование уголовных дел и рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры».