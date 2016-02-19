Санкт-Петербург, 19 февраля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В петербургском отделении «Единой России» пока не определились с форматом праймериз кандидатов в депутаты Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщил журналистам сегодня, 19 февраля, заместитель секретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев, предварительное голосование за потенциальных парламентариев на уровне города может пройти в закрытой форме «из-за технической проблемы».

spb.er.ru Андрей Исаев в Санкт-Петербурге

Закрытая модель предполагает, что голосовать за кандидатов смогут только члены регионального отделения партии.

«Сейчас проходит обсуждение модели голосования. У открытой модели есть сильные стороны, но проблема в том, что нарезка округов, по которым кандидаты будут избираться в Госдуму, и нарезка округов ЗакСа не совпадают. Это может вызвать путаницу с бюллетенями. Сейчас мы ищем техническое решение, чтобы преодолеть эту проблему. Но в любом случае мы постараемся синхронизировать кампании и сделать все максимально открыто», — пояснил Исаев.

В «Единой России» отметили, что окончательно определятся с форматом праймериз кандидатов в депутаты ЗакСа после того, как парламент утвердит нарезку избирательных округов.

В то же время предварительное голосование за потенциальных депутатов Госдумы от «Единой России» точно будет проходить по открытой схеме, то есть проголосовать на них сможет любой желающий. Единый день предварительного голосования назначен на 22 мая. Сейчас кандидаты подают заявки в региональное отделение «Единой России», желание принять участие в кампании выразило уже более 80 человек.

При этом в партии подчеркнули, что выдвижение на праймериз является «сугубо индивидуальным решением» кандидата». «Мы никому, в том числе Виталию Милонову и другим депутатам, не предлагали принять участие в предварительном голосовании. Потому что решили, что самовыдвижение — это единственный путь. Все кандидаты будут участвовать на равных условиях», — заявил Исаев.

Он добавил, что в процессе подготовки предвыборной программы «Единая Россия» собирается проанализировать и ранжировать все вопросы, проблемы и предложения как городского, так и федерального уровня, которые могут интересовать петербуржцев.