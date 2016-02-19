Мосул, Ирак, 19 февраля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» обезглавили подростка за то, что тот слушал западную музыку, пишет Mail Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

15-летний Айхан Хусейн был арестован террористами, когда прослушивал «треки» на переносном CD-плеере в городе Мосул. Он был приведен в инсценированный исламский суд, приговоривший мальчика к публичной казни.

По словам очевидцев, Айхан был схвачен в продуктовом магазине своего отца на рыночной площади Наби Юнус в западной части города. Его тело было передано 18 февраля родителям. Данная расправа является первой, причиной которого стало слушание музыки. Один источник утверждает, что суд шариата не запрещал публично слушание западных песен.