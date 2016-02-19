Астана, 19 февраля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. О необходимости развивать в Казахстане рынок халяльной сельхозпродукции и наладке ее экспорта сегодня, 19 февраля, заявил первый заместитель премьер-министра республики Бакытжан Сагинтаев в ходе расширенного заседания коллегии в Министерстве сельского хозяйства.

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

«Последнее время очень много говорится о халяльной продукции (продукция, изготовленная в соответствии с канонами ислама и имеющая соответствующие сертификаты. — Прим. ИА REGNUM ). Эксперты говорят, что мировой рынок халяль набирает обороты и в ближайшее время будет расти на 6,5% в год. К 2020 году его объем достигнет 2,5 трлн долларов (порядка 188,6 трлн рублей). Это огромные цифры, и я думаю, что мы здесь должны найти свое место», — аргументировал свое предложение Сагинтаев.

В этом направлении, отметил заместитель главы правительства, Казахстан мог бы последовать примеру Бразилии, Франции и Южной Кореи — государств, которые интересуются халяльным бизнесом.

Другие страны Сагинтаев указал в качестве ориентиров для сбыта.

«Рынки у нас рядом — это Иран, Центральная Азия, опять же Китай, Турция. Думаю в этом вопрос Минсельхозу необходимо работать активно», — поделился мнением заместитель премьера.

Отметим, что Сагинтаев апеллировал к данным доклада о глобальной исламской экономике, составленного Thomson Reuters и консалтинговой компанией DinarStandard по заказу правительства эмирата Дубай.

Из доклада следует, что в ближайшей перспективе ежегодный рост в 6,5% с достижением объема в 2,6 трлн долларов ожидается в отношении общего мирового рынка халяльных продуктов и мусульманских услуг (кроме исламского банкинга). Рынок пищевой халяльной продукции, о которой говорили в казахстанском правительстве, к указанному сроку должен составить, по прогнозам, 1,585 трлн долларов (около 119,6 трлн рублей).

Добавим, что весь экспорт Казахстана за 9 месяцев 2015 года составил 35,7 млрд долл (около 2,7 трлн рублей), при этом показав снижение на 42,4% по сравнению с данными за аналогичный период 2014 года. При этом в топ-10 экспортных товаров, кроме минеральных продуктов, из которых практически и состоит список, попали только пшеница и пшеничная мука, которых продали на $455,6 млн (около 34,4 млрд рублей) и $348,3 млн (около 26,3 млрд рублей) соответственно.