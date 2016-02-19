Ярославль, 19 февраля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. 27 февраля в годовщину смерти Бориса Немцова вЯрославле пройдут траурные мероприятия память убитого известного российского политика. В 2013 году Борис Немцов был избран депутатом Ярославской областной думы и многим ярославцам он запомнился не только как яркий представитель российской оппозиции, но как непримиримый борец с коррупцией в региональной власти.

Основным событием 27 февраля станет шествие памяти Бориса Немцова, согласованное мэрией города Ярославля. Местом сбора участников станет сквер, расположенный рядом с домом, где жил убитый политик.

«Сбор участников траурного шествия состоится в сквере на улице Трефолева. Собираемся в 12:30, находимся — час, потом перемещаемся к фонтанам на улице Андропова и оттуда идем до областной думы. Ярославцы, которые знали Бориса Ефимовича, а он общался со многими людьми здесь, я уверен, не останутся дома и придут почтить память этого человека. Акция наша — не политическая, а человеческая. Просто хотим отдать дань памяти усопшему человеку», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда, работавший помощником Бориса Немцова.

В киноклубе «НЕФТЬ», директором которого является Андрей Алексеев, принимавший вместе с Борисом Немцовым участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по списку партии «РПР-ПАРНАС», состоится показ фильма Зоси Родкевич «Мой друг Борис Немцов». Это будет первый публичный показ в России уже готового фильма.

Также в Ярославском Джазовом центре планируется выставка фотографий Бориса Немцова, сделанных в Ярославле, и творческий вечер, на котором выступят политики и общественные деятели Ярославля, знавшие Бориса Немцова, будут продемонстрированные ранее неопубликованные аудио и видео-материалы. Точную дату и время открытия этой выставки организаторы пока назвать не могут.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.