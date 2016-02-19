«Медицинское освидетельствование политиков – вещь нужная»
Москва, 19 февраля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Скоропостижная смерть главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова — не повод поднимать вопросы о необходимости медицинского освидетельствования политиков и губернаторов и введение возрастного ценза. Одни люди теряют дееспособность уже к 50 годам, другие сохраняют бодрость ума, духа, и способность к работе до 80 лет, здесь всё индивидуально, заявил ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«От скоропостижной смерти не застрахован никто, это то, что может случиться с каждым. Глава Северной Осетии не умер от тяжелой продолжительной болезни, у него случился инфаркт. В отличие от других хронических заболеваний инсульт и инфаркт очень сложно прогнозировать, это происходит совершенно неожиданно. На данный момент у Тамерлана Агузарова был самый дееспособный возраст», — считает эксперт.
«Ходят слухи, что губернаторы некоторых регионов тяжело больны, но это не сказывается на эффективности управления этих регионов. Конечно, в таких случаях руководителю неплохо было бы уйти с поста, но они не видят смысла жизни без работы. Дело в том, что в России высокие руководители не умеют, уходя в частную жизнь, жить без работы», — высказал свое мнение Калачев.
«Я не сторонник возрастных цензов, но что касается медицинского освидетельствования, то, наверное, каждый год, люди, занимающие ответственные должности, должны проходить диспансеризацию и подтверждать свое физическое, а особенно психическое здоровье. Считаю, что больше всего должно волновать не физическое здоровье, а скорее состояние психики некоторых наших политиков. Медицинское освидетельствование — вещь нужная», — подчеркнул эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 февраля, глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров скончался в одной из московских клиник, где он проходил реабилитацию после тяжелой пневмонии. Политику было всего 52 года.
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