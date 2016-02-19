Москва, 19 февраля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Скоропостижная смерть главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова — не повод поднимать вопросы о необходимости медицинского освидетельствования политиков и губернаторов и введение возрастного ценза. Одни люди теряют дееспособность уже к 50 годам, другие сохраняют бодрость ума, духа, и способность к работе до 80 лет, здесь всё индивидуально, заявил ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

medicfoto.ru Врач заполняет справку

«От скоропостижной смерти не застрахован никто, это то, что может случиться с каждым. Глава Северной Осетии не умер от тяжелой продолжительной болезни, у него случился инфаркт. В отличие от других хронических заболеваний инсульт и инфаркт очень сложно прогнозировать, это происходит совершенно неожиданно. На данный момент у Тамерлана Агузарова был самый дееспособный возраст», — считает эксперт.

«Ходят слухи, что губернаторы некоторых регионов тяжело больны, но это не сказывается на эффективности управления этих регионов. Конечно, в таких случаях руководителю неплохо было бы уйти с поста, но они не видят смысла жизни без работы. Дело в том, что в России высокие руководители не умеют, уходя в частную жизнь, жить без работы», — высказал свое мнение Калачев.

«Я не сторонник возрастных цензов, но что касается медицинского освидетельствования, то, наверное, каждый год, люди, занимающие ответственные должности, должны проходить диспансеризацию и подтверждать свое физическое, а особенно психическое здоровье. Считаю, что больше всего должно волновать не физическое здоровье, а скорее состояние психики некоторых наших политиков. Медицинское освидетельствование — вещь нужная», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 февраля, глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров скончался в одной из московских клиник, где он проходил реабилитацию после тяжелой пневмонии. Политику было всего 52 года.

Читайте также: Тамерлан Агузаров руководил Северной Осетией всего 5 месяцев