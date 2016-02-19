Киев, 19 февраля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины разрешило неканоническому Киевскому патриархату проводить служения в Софии Киевской — главном храме канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом заявил министр культуры Украины Вячеслав Кириленко в парламенте во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kyivcity.travel София Киевская

«Действительно, в министерство культуры обратилась церковь Киевского патриархата с тем, чтобы предоставить им возможность проводить богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская», на территории так называемого храма «Теплая София». Мы рассмотрели это обращение и не нашли оснований его не удовлетворить», — сказал Кириленко.

Служения будут проходить несмотря на то, что София Киевская признана Национальным заповедником и соответственно охраняется законом.

«Эти богослужения будут проходить в полном соответствии с памятнико-охранным законодательством. Более того, София — это живой заповедник. Там постоянно проходят выставки, события из мира искусства. И от того, что там будет проводить по определенным дням и праздникам богослужения Киевский патриархат, хуже Софии не будет. Впервые за последние 330 лет украинская церковь возвращается в Софию Киевскую. Раньше это было невозможно. А украинофобы всех мастей, которые поднимут крик вокруг этого вопроса, пускай успокоятся», — сказал Кириленко.

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко уже пообещал обратиться в суд в связи с таким решением Минкульта, поскольку, по его мнению, оно нарушает правила ЮНЕСКО.

«Заигрывая с одной из церковных конфессий, власть нарушает права других церквей, ставя под угрозу хрупкий межконфессиональный мир. Кроме того, на грани исчезновения оказывается и сам храм. Подобная передача должна обязательно согласовываться с ЮНЕСКО», — сказал Павленко. По мнению депутата, заповедник является памятником мирового значения и потому не может передаваться религиозным организациям.

В Украинском национальном комитете Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест назвали решение Минкульта «политизированным».

«Это политизированное решение, которое было принято втайне от общественности, с игнорированием позиций экспертов и профессиональной среды, без должного информирования Комитета всемирного наследия, ЮНЕСКО и ИКОМОС, грубо нарушает обязательства, взятые на себя Украиной при ратификации Конвенции об охране всемирного наследия, а также ряд других международных обязательств. Кроме того, украинское законодательство запрещает передавать кому-либо имущество национальных заповедников», — сказано в заявлении.

В итоге это может привести к уничтожению уникальных экспозиций и ценных исторических памятников.

«Обращаемся ко всем ответственным лицам, которые будут принимать окончательное решение о будущем использования этого памятника и всего Софийского ансамбля, призываем всех небезразличных прислушаться к мнению профессионалов и действовать в рамках закона и международных обязательств Украины. Это должно быть самой главной основой в деле сохранения национальной и всемирной культурного наследия. В этом контексте решение о передаче в бесплатное пользование Киевскому патриархату Трапезной (Теплая София) должно быть безусловно отменено», — сказано в сообщении.

Напомним, София Киевская считается одним из основных храмов УПЦ МП. Ранее раскольники из Киевского патриархата неоднократно требовал позволить распоряжаться храмом на паритетных основах с канонической украинской церковью.

Также ранее Киевсовет отказался рассматривать петицию о передаче Софии Киевской из распоряжения Украинской православной церкви Московского патриархата в управление Киевского патриархата. В Киевсовете отметили, что это может способствовать разжиганию межрелигиозной розни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что выступает за создание в стране единой поместной церкви.

«Я уверен, что вопрос создания единой поместной церкви является чрезвычайно актуальным. И тут я буду приветствовать любые шаги, которые верующие будут делать для того, чтобы Украина, особенно в этих тяжелых условиях, имела единую церковь. Это важно», — подчеркнул президент я январе 2016 года. Также на Украине обсуждается вопрос переноса официального празднования Рождества — на 25 декабря.