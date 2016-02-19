Пекин, 19 февраля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Главные новости на этой неделе поступали из Тегерана, куда 15 февраля прибыл первый грузовой поезд из КНР.

rexstar.ru Мост в светлое будущее

За 19 дней грузовой состав преодолел 10,4 тыс. км. Часть маршрута проходила через территории Казахстана и Туркменистана. Официальные лица двух стран, принявшие участие в торжественной церемонии, единогласно заявили, что Иран должен стать ключевым перевалочным пунктом на пути доставки грузов из Китая в Европу, сообщила газета «Жэньминь жибао».

Несколькими днями ранее издание «Цайсинь синьвэнь» опубликовало новость о подписанных транспортных соглашениях между КНР и Ираном. Китайская сторона выступила с инициативой модернизации иранской сети железных дорог. Первым проектом стала электрификация и создание дополнительных путей по маршруту Тегеран-Мешхед. Работы будут выполнены китайскими компаниями China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) и Jiangsu Electric Power Engineering Company при содействии иранской MAPNA. Согласно расчетам, после окончания работ объем грузоперевозок по этому маршруту увеличится до 10 млн тонн в год.

Не только Китай, но и Европа стремится развить транспортную инфраструктуру Ирана. 9 февраля министр транспорта Италии Грациано Делрио и его иранский коллега Аббас Ахунди подписали соглашение о предоставлении Ирану кредита, сумма которого составляет 5 млрд евро ($5,65 млрд). Об этом сообщил иранский англоязычный телеканал PressTV. Итальянская корпорация Ferrovie dello Stato (FS) построит высокоскоростную железнодорожную ветку между Тегераном и Кумом. Инициатива Италии еще раз подтверждают стратегическую роль Ирана в развитии нового Шелкового пути.

Главным преимуществом железнодорожного сообщения между КНР и Европой называют относительно быструю скорость доставки грузов. По железной дороге доставка товаров занимает почти в 2 раза меньше времени чем путь по морю.

При этом Пекин продолжает развивать проект морского Шелкового пути. Как пишет «Наньцзао жибао», ссылаясь на статистику, опубликованную Государственной океанологической администрацией КНР, товарооборот между КНР и странами-участницами проекта морского Шелкового пути ежегодно увеличивается на 18,2%. Всего за 10 лет объем китайских инвестиций в эти страны увеличился с $240 млн до $9,27 млрд.

Что касается России, то Китай не спешит «вкладываться» в российскую транспортную инфраструктуру. Китайские бизнесмены осторожничают, обещая взаимовыгодные проекты, ничего при этом не предпринимая. Судя по всему, китайцы весьма скептично относятся к участию России в проекте Экономического пояса Шелкового пути. Товарооборот между РФ и КНР продолжает снижаться. В середине февраля Главное таможенное управление Китая опубликовало отчет, согласно которому в январе 2016 г. товарооборот между Россией и Китаем составил $4,99 млрд, что на 8,9% меньше, чем в январе прошлого года.

Некоторые меры по сохранению и развитию торговых отношений между двумя странами все же предпринимаются, но им еще далеко до амбициозных китайских проектов. 16 февраля китайские СМИ, в том числе ИА «Синьхуа», сообщили о достигнутой договоренности между Россией и Китаем по упрощению процедуры прохождения транзитных грузов через Казахстан. Подписанное соглашение освобождает всех китайских автомобильных перевозчиков от таможенного досмотра в Казахстане. Благодаря этому время доставки грузов сократится с 7 до 2 дней.

Издание «Жэньминь жибао», ссылаясь на заявление Министерства коммерции КНР, сообщило, что развитие торговых отношений будет обсуждаться на встрече министров торговли G20 в Шанхае, которая пройдет с 9 по 10 июля 2016 г. Встреча министров состоится незадолго до саммита G20. Вероятнее всего, министры торговли выделят общие темы для рассмотрения, а детали обсудят уже главы G20 в Ханчжоу с 4 по 5 сентября 2016 г.