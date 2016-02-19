Киев, 19 февраля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Бывший советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook заявил, что год назад глава государства попросил его «врать-врать-врать» о ситуации в Дебальцево.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, 17 февраля днем он был вызван на Банковую. «И Петр Алексеевич (Порошенко) озвучил просьбу, несколько необычную», — пишет Бирюков.

Речь шла о том, что нужно было «двое суток вносить сумятицу в головы врага — выводят или не выводят, выводят уже или через двое суток, или бросят и не выводят». Порошенко попросил своего советника «устроить в Фейсбуке всплеск «все-хорошо-мы-стоим» и удержать эту волну хотя бы двое суток» ценой любых репутационных издержек.

«Просто прямолинейно врать-врать-врать», — вспоминает Бирюков. Все этапы информационных всплесков были согласованы в Министерстве обороны Украины к 20:00 этого же дня. Были подобраны фотографии, тезисы информационной кампании. Также Бирюков заручился поддержкой знакомых блогеров.

«А потом… А потом все рухнуло, из-за сброса в ФБ данных о том, что вывод уже начинается. Тьфу!» — резюмирует Бирюков, ныне глава Николаевской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».