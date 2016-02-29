Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Оператор фильма «Выживший» Алехандро ИньярритуЭммануэль Любецки получил премию «Оскар» за «Лучшую операторскую работу». Награждение проходит в театре Долби в Лос-Анджелесе, откуда ведётся прямая трансляция церемонии.

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Леонардо ДиКаприо

Любецки хорошо известен в Мексике и Америке. Он снял фильмы «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом, «Прогулка в облаках» с Киану Ривзом, «Сонная Лощина» с Джонни Деппом. Удостоен многочисленных наград, в том числе «Оскаров» за операторскую работу в фильмах «Гравитация» (2013) и «Бёрдмэн» (2014).

На протяжении многих лет снимал в тандеме со своим другом, мексиканским режиссёром Альфонсо Куароном. Также работал с режиссёрами Майком Николсом, Тимом Бёртоном, Мартином Скорсезе, братьями Коэн.

На «Оскар» в номинации «Лучшая операторская работа» претендовали: