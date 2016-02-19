Санкт-Петербург, 20 февраля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. 18 февраля стало известно, что с 2015 года в Санкт-Петербурге проводятся тестирования 177 патентов промышленных моделей и изобретений, созданных на базе вузов и других организаций. Открытия пробует в работе комитет по энергетике и инженерному обеспечению вместе с подведомственными ему предприятиями, о чем заявил председатель комитета Андрей Бондарчук на научно-практической конференция «Кадры — фундамент инженерно-энергетической отрасли». Сегодня, 19 февраля, в пресс-службе комитета корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что подобные тестирования проводятся на протяжении уже нескольких лет, и за это время они успели принести первые плоды.

funlib.ru Изобретатель

Представитель пресс-службы объяснил, что сотрудники комитета с течение года мониторили вузы на предмет разработок, которые можно было бы применить на предприятиях, в течение этого же года найденные изобретения отдавались в работу.

«Инициатива комитета, и она не только в 2015 была запущена, но и в предыдущие годы точно также эти патенты искали. Занимались патентным поиском комитет и подведомственные комитету предприятия, например, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Ленсвет» и так далее», — обратил внимание собеседник.

Работа и результаты

На научно-практической конференция 17 февраля председатель комитета Андрей Бондарчук сообщил, что к настоящему моменту 63 изобретения успешно внедрены в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По словам представителя, практика тестирований зарекомендовала себя как успешная и будет продолжаться. Однако как отметили в пресс-службе комитета по энергетике, в 2015 году тестирования не дали результатов, а эти внедрения были совершены ранее:

«По этому году результатов нет. Однако на предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» уже внедрено 63 изобретения. Они были внедрены в предыдущие годы: 2013−2014 год».

В то же время работа не прекращается. Студенты в вузах занимаются разработками, комитет по энергетике и инженерному обеспечению и подведомственные ему предприятия занимаются мониторингом новшеств и проводят тестирования.

«Более того, мы, наоборот, сами со своей инициативе дали вузам набор тем, которые интересны нам, подведомственным предприятиям для того, чтобы вузы с этими темами начали работать как минимум изначально в качестве разработки дипломных работ, проектов. И возможно, что в дальнейшем к разработкам более практическим удастся подойти», — сообщил собеседник агентства.

Среди множества разработок, например, способ получения каталитического покрытия для очистки газов (СПБ ТУ). Технический результат — получено каталитическое покрытие для очистки газов от оксидов углерода и азота, водорода и вредных органических веществ с повышенной прочностью, водостойкостью и термостойкостью. А в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был разработан способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности. Достигаемый технический результат — повышении дальности обнаружения нефтяной пленки радиолокатором.

Кто занимается разработками?

По соглашению с комитетом по энергетике работают крупнейшие вузы Санкт-Петербурга, например, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (34 патента), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (23 патента), Балтийский государственный технический университет «Военмех» (14 патентов), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (12 патентов), Санкт-Петербургский государственный технологический институт (11 патентов), Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (10 патентов), Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (7 патентов) и так далее. Примечательно, что с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом комитет и подведомственный ему ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подписали договор о сотрудничестве по разработкам для программы научно-технических работ, а также частных технических заданий для того, чтобы повысить эффективность и безопасности систем водоснабжения и водоотведения северной столицы.

Однако с комитетом сотрудничают не только высшие учебные заведения, но и такие организации, помимо прочих, как СРО «Ассоциация ОППУ «Метрология энергосбережения», НП «Российское теплоснабжение», ООО «ГИДРОДИН». Эти и другие компании организации участвуют в разработке и актуализации Региональных методических документов.

Кто за все платит?

Представитель пресс-службы комитета также отметил, что комитетом был разработан список из 220 тем, который был разослан по вузам, с которыми заключено соглашение по совместной работе. Так, вузы делают, кроме прочих, разработки на заказ комитета. Причем, как подчеркнули в пресс-службе, это нельзя назвать государственным заказом в чистом виде:

«Это такое формирование потребностей в разработках через взаимодействие с вузами».

Что касается затраченных на мониторинг и тестирование разработок, то у комитета под этот проект не выделено специального бюджета. Все происходит в рабочем порядке сотрудниками комитет, предприятий и во взаимодействии непосредственно с вузами.

«Важно отметить, что здесь не тратятся бюджетные средства на разработку, а путям налаживания вот этого взаимодействия между нами как госструктурой и между вузами мы пытаемся решить этот вопрос. То есть вузы получают практические темы, студенты занимаются тем, что изучают то, что будет востребовано. Соответственно, предприятия решают свои вопросы по рационализаторским предложениям, инновационным вещам и так далее», — заявили в комитете по энергетике.