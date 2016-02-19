Киев, 19 февраля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. 19 февраля 2016 года. Средняя цена 95-го бензина в Киеве — 19,42 гривны за литр топлива. В это время нефть марки Brent на биржах стоит 34 доллара. Ретроспектива годичной давности — 19 февраля 2015 года. Литр 95-го в Киеве — 20,77 гривны. Нефть Brent — почти 62 доллара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Эта парадоксальная ситуация сломала немало умных украинских мозгов. Нефть еще сравнительно дорогая — бензин дорогой. Нефть упала в 2 раза — бензин все такой же дорогой.

В конце концов недоумение в стране стало настолько громким и не всегда цензурным, что на него не могли не обратить внимания и в украинском правительстве.

«Я обращаюсь к министру энергетики вместе с Антимонопольным комитетом Украины: дорогие друзья, цена на нефть сейчас уже на уровне 30 долларов, а заправки пока стоят на тех же ценовых параметрах, на которых стояли месяц назад. Пожалуйста, проведите встречу между АМКУ и основными операторами рынка. Уже сегодня мы видим, что есть некоторая возможность снижения цен на АЗС. Здесь нет никакого административного давления — чем меньшая цена нефти, тем меньшая цена «на пистолете». Речь идет исключительно об экономических предпосылках уменьшения стоимости нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Если цена на нефть опустилась до уровня 30 долларов, пожалуйста, считаем очень просто и таким образом уже сегодня видим возможность для определенного уменьшения цен на нефтепродукты на украинских АЗС», — заявил еще 13 января на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Тогда 95-й бензин стоил 20,24 гривны за литр.

После этого заявления пошло определенное движение. Министр энергетики Владимир Демчишин заявил о необходимости снизить цены. Нефтетрейдеры возмутились.

«С 13 января 2014 года нефть упала в три раза, но в три раза подешевела и гривна. Налоги увеличились — с 27% в рознице до 43%. И сумма налогов на каждый литр бензина определенных марок составила 10 грн 43 копейки. Вот почему ничего не подешевело. Мы же на 80% зависим от импорта, покупаем за доллары, продаем за гривну, и снова покупаем за доллары. При этом нефтепродукты вышли из перечня самых необходимых для жизни страны товаров, и теперь Нацбанк отказывает в продаже валюты для оплаты контрактов. Вот в чем проблема. Здесь нужно говорить не о ценах на нефтепродукты, а о том, будут ли эти нефтепродукты. Если министр будет агитировать за снижение цены, то это все равно, что у собственной жены попросить помолодеть лет на десять. Идея хорошая, но выполнить ее невозможно», — заявил в эфире радио «Голос столицы» президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов на Украине Леонид Косянчук.

А в Антимонопольном комитете скромно сообщили о подозрении в монопольном сговоре.

Получается, что проблем как минимум несколько. Первая и самая главная — падение гривны. За год украинская валюта обесценилась больше чем в 2 раза. А большая часть нефтепродуктов — импортные. На Украине сейчас работают только 2 нефтеперерабатывающих завода — Кременчугский и Одесский, причем у последнего серьезные проблемы. Эти предприятия едва обеспечивают 20% потребностей внутреннего рынка. Остальное закупается за рубежом, преимущественно в Прибалтике и Белоруссии. Соответственно, весь импорт зависит от курса гривны, поскольку закупается за валюту. Здесь свое слово сказал и Нацбанк, который ввел ограничения на покупку валюты для импортеров до 500 тысяч долларов. Бензин исключили из списка критичного импорта, и нефтетрейдеров обязали получать аккредитивы на покупку валюты на общих основаниях. А это означает, что заключать долгосрочные и объемные контракты тоже не получается.

«На самом деле цены на топливо на Украине до самых мелочей копируют мировую динамику. Просто чтобы в этом убедиться, необходимо отследить изменения в валюте. В одинаковых величинах. У нас сравнивают цены на нефть в валюте, говоря о 30 долларах за баррель, и цены на бензин в гривне, говоря о 20 гривнах за литр. Нужно все привести к единому знаменателю, и тогда мы увидим, что цены на Украине движутся в фарватере мировых цен на энергоресурсы. Цены в гривне изменяются под влиянием фактора девальвации и под увеличением налогового пресса. С нового года налоги на топливо опять были повышены. Причем — и основной налог, и акцизный сбор, и сбор с розничного оборота, вырос и зафиксирован в евро. На фоне девальвации мы и видим, что цена дала непонятный феномен — в мире падает, а у нас растет. Фактор девальвации гривны и усиление налогового пресса намного весомее падения цен на нефть. Смотрим в валютном эквиваленте — зимой 2013 года цена на 95-й бензин была в районе 11 гривен за литр, тогда это было 1,4 евро. Сегодня бензин в среднем 19,50, тогда как курс евро 29−30, то есть сейчас это 67 евроцентов. Цена на бензин упала вдвое. Только мы не можем этого почувствовать на заправках, потому что платим там в гривнах» — рассказал в комментарии ИА REGNUM руководитель группы «А-95» Сергей Куюн.

Акциз был повышен со 100 евро за тонну до 113 евро на дизель, и с 202 евро до 228 евро на бензин. Акцизы опять же приходится платить в валюте, что также расшатывает цену. В итоге в цене на 95-й бензин всего 39% — это нефть и импорт. 40% — это налоги, 5% — логистика, остальные расходы и наценка — 16%.

Поэтому украинскому правительству для дешевого бензина либо придется снижать налоги, либо добиться укрепления гривны.

С налогами пока подвижек нет. Как и с гривной. Кстати сказать, национальная валюта бьет очередные антирекорды: Нацбанк накануне опустил гривну на межбанке ниже 27 гривен за доллар. За последний месяц доллар подорожал почти на 3 гривны. И если эту тенденцию не исправить, Украину ждет очередной скачок цен на бензин, поскольку АЗС реагируют на курс гривны с задержкой в несколько недель. Как считают эксперты, если гривна не отыграет назад, очередной скачок цен на бензин может произойти уже в марте.

Ещё одна большая проблема — с качеством топлива. В Верховной раде был зарегистрирован законопроект относительно «создания благоприятных условий для развития национального производства качественного топлива». Его суть — это снижение акцизной ставки на так называемое альтернативное топливо (в котором более 30% компонентов не являются нефтепродуктами, это, к примеру, биоэтанол или бензины с различными присадками) с нынешних 120 евро до 75 евро/т. В пояснительной записке к документу говорится, что высокие налоги не позволяют отечественным производителям «миксовать» обычное топливо с альтернативным «для улучшения его характеристик». Эксперты считают, что, в случае принятия этой инициативы, украинский топливный рынок рискует еще больше уйти в тень, а качество бензина серьезно ухудшится. Вместе с тем эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил в интервью UBR.ua, что на сегодня доля суррогата и контрабандного топлива на Украине составляет 25−30% (на чем госбюджет ежегодно теряет порядка 5 млрд грн), причем себестоимость некоторых партий вдвое ниже, чем у «честного» бензина.