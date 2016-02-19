Москва, 19 февраля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. «Использование рабочего времени находится в ведении организации»

Советский плакат «За народное счастье» (фрагмент). Виктор Иванов, 1950

Заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из-за рубежа Игорь Павловский считает предложение Главы комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Владимира Слепака запретить использовать социальные сети в течение рабочего дня бесполезным:

«Есть мобильные телефоны, приложения. Никто не отменял анонимайзеры и другие приспособления по обходу блокировки».

Кроме того, Игорь Павловский указал на противоречивость действия властей, которая может возникнуть в случае одобрения инициативы: «Правительство одной рукой предлагает жаловаться на проблемы могородов через социальную сеть, другой — внести нелепый законопроект».

Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM, считает реакцию руководства Общественной палаты, которое заявило о сугубо личной инициативе Владимира Слепака, не выражающей мнение всей палаты, вполне оправданной.

Эксперт заявил: «Автор инициативы почему-то думает, что государство может диктовать правила использования рабочего времени не только в государственных учреждениях, но и вообще на всех предприятиях. Использование рабочего времени находится в ведении организации. Если в государственных учреждениях можно запретить, то в коммерческих структурах — нет».

Главный редактор ИА REGNUM подчеркнул, что инициатор предложения о запрете использования социальных сетей в течение рабочего дня не понимает, в какой стране он живет, как в ней устроена экономика и общество. Говоря о желании Владимира Слепака приказывать всем, Модест Колеров добавил:

«В инициативе о запрете социальных сетей есть шанс стать большим сталинистом, чем сам Сталин».

О Сталине вспомнил и шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:«Если интенсивность работы сотрудников такова, что они могу сидеть в социальных сетях, то стоит говорить о сокращении рабочего дня. Сталин предполагал переход на 5-часовой рабочий день. Вот какая задача должна стоять перед правительством. Иначе мы можем перейти к законодательному регулированию посещения туалета».

Эксперт ИА REGNUM также указал на то, что подобные вещи должны регулироваться трудовыми договорами и локальными нормативными актами, о чем сообщало и министерство труда РФ. С этим тезисом согласна и заместитель главного редактора по новостям из России Марина Захарова. Кроме того, она, как и Модест Колеров, обратила внимание на то, что ряд организаций непосредственно занимаются разработкой и поддержкой социальных сетей или же зарабатывают на этих ресурсах деньги:

«Учитывая развитие интернета и информационного общества, мы должны понимать, что сейчас есть специалисты и профессии, где обращение к социальным сетям является необходимым».

Напомним, что Владимир Слепак обратился к министерству труда РФ с инициативой запретить использование социальных сетей в течение рабочего дня. По поручению вице-премьера Ольги Голодец данная инициатива будет рассмотрена.