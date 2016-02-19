Санкт-Петербург, 19 февраля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Город Выборг возглавил рейтинг самых популярных у туристов городов Ленинградской области. Об этом сегодня, 19 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

city.vbg.ru Выборгский замок

Помимо Выборга, в десятку самых посещаемых мест Ленобласти среди туристов из других регионов вошли Гатчина, Приозерск, Лодейное Поле, Кингисепп, Всеволожск, Шлиссельбург, Волхов и Тихвин.

«Кроме того, популярны у гостей региона поселок Коробицыно и деревня Васкелово», — добавили в пресс-службе. Отметим, что в указанных местах находятся популярные горнолыжные курорты и парки развлечений.

А вот древняя столица Руси — Старая Ладога — оказалась лишь во втором десятке по популярности, несмотря на то, что власти в последние годы предпринимают значительные усилия по популяризации этого населенного пункта среди туристов.

Как сообщается, рейтинг составлен на основании броней в отелях региона за 2015 год и касается туристов, которые самостоятельно, то есть без услуг коммерческих посредников, путешествуют по Ленинградской области.

Для справки:

Выборг основан в Средние века шведами в качестве крепости. До 1940 года — второй по величине город Финляндии. По результатам советско-финляндской войны 1939−1940 г.г. граница между СССР и Финляндией была отодвинута за Выборг. Во время Великой Отечественной войны 29 августа 1941 года советские войска оставили Выборг. 19 сентября 1944 года Выборг с Карельским перешейком вновь вошел в состав СССР. Город воинской славы.

В Выборге расположена крупная железнодорожная станция, на которой останавливаются поезда дальнего следования Санкт-Петербург — Хельсинки и Москва — Хельсинки, морской торговый порт. Через город проходит несколько крупных автодорог — федеральная автотрасса М10 «Скандинавия» (часть европейского автомобильного маршрута E 18), региональные автодороги А123, А124 и А125, а также дороги местного значения.