Ереван, 19 февраля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года ожидается визит папы римского Франциска в Армению. Об этом было обвялено в ходе собрания Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (совещательный органа при католикосе) в Эчмиадзине. Собрание в расширенном составе проходит 16−20 февраля.

president.am Серж Саргсян и папа Франциск во время встречи в Ватикане

В результате обсуждений также принято решение, исходя из необходимости проведения подготовительных работ, созвать Национально-церковное собрание в 2017 году, а не в конце текущего года, как было заявлено ранее.

Приглашение посетить Армению в 2015 году папe римскому передал в сентябре 2014 года, находящийся с официальным визитом в Ватикане президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщила тогда пресс-служба президента Армении, глава Римско-католической церкви с радостью принял приглашение, заверив, что приезд в Армению является его сердечным желанием.

12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск в Соборе Святого Петра в Ватикане отслужил литургию, посвященную 100-летней годовщине Геноцида армян.

Первый визит папы римского в Армению состоялся в 2001 году. Тогда глава Римской-католической церкви Иоанн Павел Второй присутствовал на празднованиях в честь 1700-летия принятия христианства в качестве государственной религии.