Барнаул, 19 февраля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Барнауле 18 февраля стартовал XI фестиваль «Издано на Алтае». Посетителей этого ежегодного праздника книги ожидает масштабная программа. Как сообщает сайт Управления по культуре Алтайского края, на фестивале будут представлены уникальная книжная экспозиция, конкурс «Лучшая книга Алтая» и более 30 культурных мероприятий.

пресс-служба управления Алтайского края по культуре и архивному делу Начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова

Наибольший интерес представляют издания, увидевшие свет в 2015 году.

«Выпущены много достойных книг: монографий, сборников статей, художественной литературы. В прошлые годы в регионе издавалось не много детской литературы, а эта выставка радует красочным изобилием изданий для ребятишек. Также важно отметить, что издатели и авторы серьезно подготовились к годовщине победы в Великой Отечественной войне: на выставке более 40 изданий, представляющих эту тематику в разных жанрах», — рассказала директор краевой библиотеки им. В. Я Шишкова Татьяна Егорова.

По данным организаторов праздника книги, в 21 тематическом разделе выставки «Издано на Алтае» находттся 925 книг, но это еще далеко не все: несколько сотен книг пополняют выставку в процессе работы фестиваля.

«Только на этом фестивале и нигде больше мы не увидим такого собрания книг, выпущенных в прошлом году. Каждый год благодаря фестивалю мы находим новые, интересные издания, и это, безусловно, большой подарок всем нам. И, конечно, огромную ценность представляют все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля и позволяют знакомиться авторам и читателям», — подчеркнула начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

В управлении по культуре также отметили, что почти все издания, представленные на выставке, автоматически становятся участниками ежегодного конкурса «Лучшая книга Алтая».

Девять книг, представленных на региональном празднике, напечатаны по результатам другого конкурса — на издание литературных произведений, итоги которого были оглашены весной 2015 года.

«Ежегодно на конкурс поступает около 100 рукописей, и на членах жюри лежит огромная ответственность: выбрать действительно лучших и помочь им найти своего читателя, издав книги за счет краевого бюджета», — отметила Елена Безрукова.

18 февраля авторы и составители презентовали публике эти книги. Представляя сборник стихотворений «Рукопись», член Союза писателей России, лауреат муниципальной премии г. Барнаула, премии журнала «Урал», краевой литературной премии «Лучшая книга года» Валерий Котеленец отметил: «Этот конкурс — практически единственная возможность для авторов издать полноценную книгу на серьезном уровне. Последняя книга у меня была 15 лет назад, и сейчас я так рад, что благодаря победе в конкурсе увидел свет этот сборник, где собрано, наверное, все лучшее!»

Впервые вышел знакомиться с широкой аудиторией Дмитрий Мызников, победитель конкурса в номинации «Первая книга».

«Я написал пока только одну, свою первую книгу. И очень хочу, чтобы у нее было много читателей! А вообще, написание книги — это очень маленькое дело в сравнении с тем трудом, который вкладывают в книгу многие люди, когда верстают, вычитывают, оформляют ее, — делают осязаемой! Я благодарен всей этой команде и очень рад, что у нас есть такой праздник, как этот фестиваль. Здесь, как нигде, понятно, что книга — это то, что нас объединяет».