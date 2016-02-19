Новосибирск, 19 февраля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка снова родился малыш. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке, медвежонок родился еще 7 декабря 2015 года, но до настоящего времени у посетителей не было возможности его увидеть.

Стоп-кадр с видео новосибирского зоопарка Медведица Герда с малышом в вольере

«Мы пока не знаем, кто это — мальчик или девочка. Медвежата рождаются совсем крохотными, и в первые месяцы они неотрывно находятся с мамой. Сейчас он немного подрос, и настало время первых выходов на улицу. С каждым днем шансов увидеть медвежонка становится все больше, ведь он растет, у него все больше потребности в играх и движении», — уточнили в зоопарке.

Сейчас доступ к вольеру Герды с медвежонком пока ограничен — животным еще некоторое время необходим покой. Но в закрытой части вольера установлена видеокамера и записанные кадры доступны на официальном сайте зоопарка. Медведь Кай пока тоже сидит отдельно.

Это уже второй малыш Кая и Герды. Их первенцем была медведица Шилка, которая очень сильно полюбилась посетителям зоопарка. Но, как только она подросла, ее отправили в другой зоопарк.

Как сообщало тогда ИА REGNUM, это стало настоящей трагедией для сибирских поклонников Шилки. Тогда жители Новосибирска, Томска, Барнаула, Хабаровска, Екатеринбурга и других городов даже отправили директору зоопарка петицию, где просили оставить медвежонка. Но сотрудники зверинца объяснили, что это просто невозможно.

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Сейчас Шилка живет в зоопарке Тэннодзи города Осака и пользуется большой популярностью у японцев.