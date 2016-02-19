Калуга, 19 февраля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen приступил к выпуску на своем заводе в Калуге автомобилей Polo желтого цвета специально для такси. Об этом 19 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал руководитель отдела PR Volkswagen в России Андрей Гордасевич.

Фото: «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

По его словам, автомобиль Polo с калужского завода оснащен новыми двигателями 1,6 л мощностью 90 и 110 лошадиных сил, адаптированными для холодных климатических зон. Специально для России был расширен пакет адаптации к зимним условиям: теперь, благодаря аккумуляторной батарее увеличенной емкости, стартеру увеличенной мощности и проводке системы запуска увеличенного сечения, холодный пуск двигателя стал возможен при температуре до — 36˚С.

Предложение по окраске кузова в желтый цвет является уникальным для данного класса автомобилей. Обычная цена дополнительной опции (желтый цвет) составляет 11,590 рублей, для корпоративных клиентов она предлагается за 6,390 рублей. Кроме того, для модели стали доступны мультимедийные системы нового поколения, биксеноновые фары с LED-ходовыми огнями и другие опции. В базовую комплектацию для версий с двигателем 110 л.с. были включены дисковые задние тормоза. На новый Polo действует 3-летняя гарантия, а также гарантия от сквозной коррозии кузова на 12 лет.

Volkswagen Polo является бестселлером марки с момента выхода на рынок. Polo производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.