Бийск, Алтайский край, 19 февраля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае уже приступили в устранению многочисленных выбоин на федеральных дорогах, образовавшихся в этом сезоне вследствие перепада температур от минусовых до плюсовых показателей. Об этом сегодня, 19 февраля, информирует управление федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Телекомпания ОТН Дороги в Алтайском крае особенно сильно пострадали от внешних воздействий

В управлении отмечают, что ремонтировать дорожное покрытие при отрицательных температурах позволяет внедренная на Алтае инновационная технология использования холодных битумоминеральных смесей на гелеобразном битуме с модификатором.

«Такая смесь позволяет получать битум с измененной структурой, который формирует пленку вяжущего в 20−30 раз толще обычного битума, обеспечивая лучшую адгезию со щебнем при высоких температурах и сохраняя пластичность при низких. Укладку таких смесей не ограничивают температурные условия и влажность, возможна укладка даже на промерзшее основание. Предварительно дорожники чистят участок щетками и сжатым воздухом, затем нагревают газовой горелкой для повышения сцепления смеси с нижним слоем. Далее заделывают выбоины и уплотняют смесь. Движение транспорта можно восстанавливать сразу по завершении работ», — поясняют дорожники.

Запас таких смесей дорожные организации заготовили заранее, благодаря этому к ликвидации повреждений покрытий приступили своевременно. — подчеркивают в Алтайавтодоре.

По данным официального сайта Алтайского края, особенно интенсивно дорожные работы ведут в Тальменском, Троицком и Калманском районах.

А вот в Бийске — алтайском наукограде — ямы на дорогах заделывают пока по-старинке — кирпичами. По данным местной телекомпании ОТН, эта мера необходимая и временная. «На устранение ям в Бийске заготовлено 30 тонн специального зимнего асфальта. Однако укладывать его можно будет при температуре не ниже минус 10 градусов. Полноценный ямочный ремонт в Бийске планируют начать с апреля», — отмечают байские журналисты.

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, проблема неочищенных дорог, возникшая на Алтае после перепада температур в первых числах января 2016 года, долгое время не решалась. По данным ГУ ГИБДД по Алтайскому краю, с начала 2016 года недостатки зимнего содержания дорог указывались в качестве причины более 26 ДТП, в которых пострадали или погибли люди.