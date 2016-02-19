Москва, 19 февраля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Росстат 18 февраля опубликовал не самые радужные данные по российской экономике. В январе реально располагаемые денежные доходы россиян снизились на 6,3% (г/г). Возможно, из-за обнищания населения ЦБ и Минфин сдерживают ослабление рубля. Если полагаться на «бюджетную» теорию, в которую не верит глава Банка России Эльвира Набиуллина (и мы разделяем ее взгляды), то доллар сейчас мог бы стоить порядка 96 рублей. Однако на курс рубля влияет не только нефтяная составляющая, но и другие факторы, например, положительное сальдо платежного баланса РФ и геополитика. В связи с этим текущий рыночный курс рубля близок к своему фундаментально обоснованному уровню.

wpapers.ru Рубли и доллары

Теперь возникает вопрос, как помочь оживлению российской экономики без ослабления рубля? Рецепт известен — это повысить производительность труда в РФ. Однако для модернизации российской экономики и улучшения качества государственных институтов требуются значительные инвестиции, как внутренние, так и внешние и время. Правительство РФ пока не готово наращивать дефицит бюджета более чем на 3% от ВВП или ослаблять налоговую нагрузку для ненефтегазовых секторов российской экономики.

Видимо, российские власти ожидают отскока цен на нефть в район 40 долларов за баррель и ослабления этим летом западных санкций. Вероятность реализации первого условия (по нефти) близка к 100%, а второго — только к 60%. А теперь возникает самый главный вопрос, сможет ли РФ договориться с США и Турцией по нормализации ситуации в Сирии? Если сможет, то в этом году мы увидим доллар в районе 60 рублей.