Красноярск, 19 февраля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Официальный сайт администрации Алтайского края сегодня, 19 февраля, информирует о работе делегации региона на XIII Красноярском экономическом форуме и приводит мнение губернатора Александра Карлина по поводу выработки Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

официальный сайт администрации Алтайского края Участники Красноярского экономического форума

«Несмотря на то, что наша страна и экономика всех регионов Сибири переживает очень сложный кризисный период, мы должны понимать, что, преодолевая сиюминутные проблемы, работая над решением актуальных вопросов, нельзя забывать о перспективах развития каждого региона Сибири и страны в целом. Без этого видения перспектив мы будем менее успешны и менее эффективны в решении текущих значимых проблем эффективного использования бюджетных ресурсов, повышения уровня промышленного, сельскохозяйственного производства, удовлетворения социальных потребностей наших граждан», — сказал Александр Карлин.

По его мнению, в контекст форума «Стратегия-2030» логично укладывается повестка дня координационного совещания при полномочном представителе президента России в СФО, на котором решают вопросы стратегического планирования развития регионов Сибирского федерального округа.

«Действующая стратегия, которая была утверждена несколько лет назад, нуждается в серьезной корректировке, мы в этой работе уже участвуем. Я считаю, что мы должны в большей мере в своем сегодняшнем развитии, в планах на среднесрочную и долгосрочную перспективы учитывать региональную специализацию экономики Сибири. Мы несколько подзабыли это важнейшее базовое условие, без которого эффективно работать по развитию экономики такой большой страны, как Россия, невозможно. Именно опираясь на территориальную региональную специализацию, мы должны активизировать наши кооперационные связи. Специализация и взаимодействие — это не исключающие, а наоборот, взаимообусловливающие друг друга обстоятельства, в этом наши резервы. Мы не должны развивать конкуренцию там, где для этого нет объективных условий. Мы не должны тратить гигантские средства на развитие отраслей там, где они менее эффективны, чем в других регионах Сибири», — подчеркнул Александр Карлин.

По словам главы Алтайского края, сегодня очень остро встает вопрос соотнесения региональных стратегических документов с содержанием документов общероссийских, над которыми работает правительство страны.

«Очень важный аспект — планы по развитию крупнейших национальных компаний, монополий. Мы можем о многом мечтать и многое планировать, но если наши планы не будут корреспондироваться с планами, например, РАО «РЖД», ОАО «Газпром», Федеральной сетевой компании и других крупнейших наших естественных монополий, они будут построены на песке. Сегодня эта мысль звучала отчетливо и на площадках экономического форума, и на координационном совещании», — отметил губернатор.

«Алтайский край не отказывается от своей аграрной судьбы. Наш регион имеет уникальные ресурсы для ведения сельского хозяйства. Мы научились эффективно, по-современному работать на земле и своим трудом сегодня достигаем таких результатов, что можем смело и надежно предлагать себя в качестве житницы для многих территорий Сибири и Дальнего Востока. С другой стороны, Алтайский край уже не тот, что 10 лет назад. Сегодня мы внедряем в сельское хозяйство, пищевую, перерабатывающую, фармацевтическую промышленность современные биотехнологии, другие инновации, которые позволяют достичь новых качественных результатов и, таким образом, поставлять больше продукции самого современного высочайшего качества нашим соседям.

Сегодня Алтайский край — не только житница, но и здравница Сибири. Мы активно строим современные магистрали, развиваем туризм, санаторно-курортное дело. У нас создаются новые современные научно-образовательные учреждения этой специализации. Всё это выдвигает сегодня Алтайский край на авансцену, в состав регионов — лидеров страны по развитию санаторно-курортного комплекса и туризма, и мы предлагаем наши услуги всем жителям Сибири», — сказал Александр Карлин.