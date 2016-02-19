Калуга, 19 февраля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев 18−20 февраля принимает участие в работе Красноярского экономического форума.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Деловая программа форума открылась панельной дискуссией «Россия — Азия. Как увеличить поток взаимных инвестиций» В рамках дискуссии отмечалось, что крупнейшие рынки Азии — Япония, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Китай — активно наращивают экспорт капитала в другие страны. В свою очередь, рост доли российского несырьевого экспорта, составивший в 2014 году более 50%, и создание привлекательных инвестиционных площадок в регионах России открывают новые перспективы для создания совместных предприятий и реализации проектов, в частности, в области трансфера технологий и локализации производства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в своем выступлении в рамках панельной дискуссии форума первый замгубернатора области Алексей Лаптев привел в пример успешное сотрудничество Калужского региона с азиатскими компаниями, разместившими свои производства на территории области: «Самсунг», «Кей Ти эн Джи», «Лотте», «Фуяо Гласс», «Япп Рус».

Так, особое внимание Лаптев акцентировал на международном логистическом проекте «Новый шелковый путь». Он проходит от порта Далянь на Жёлтом море через Манчжурию до Забайкальска и далее по Транссибирской магистрали до Freight Village «Ворсино» в Калужской области. Первый контейнерный поезд по этому пути был запущен 27 января, а в Ворсино он прибыл уже 5 февраля, пройдя более 7,5 тысячи километров за 9 дней и 5 часов. Маршрут не только сокращает время в пути в 3 раза, но и снижает стоимость доставки. Из калужского индустриального парка «Ворсино» товары пойдут сразу в несколько логистических центров в Восточной Европе и на Балтике. Например, уже проведены переговоры с Люксембургом по подключению к этому проекту. Это станет вторым этапом развития маршрута.

«Осуществление проекта стало возможным благодаря участию компании «Самсунг» и полной поддержке китайской стороны и руководства порта Далянь. Уже на первом этапе этого проекта мы видим интерес со стороны крупных промышленных компаний как в самой области, так и по пути следования поезда. Ещё во время церемонии запуска в Даляне мне поступали звонки от наших предприятий, которые выражали готовность присоединиться к проекту. Так, «Континентал» заинтересовала возможность поставок в Китай шин, а наши автопроизводители проявили интерес к организации поставок премиальных автомобилей, а сам «Самсунг» поделился планами по созданию новых линий производства плазменных панелей и холодильников, что стало возможным именно благодаря открытию короткого маршрута Далянь — Калуга. По прогнозам, более 70% компаний, которые сейчас экспортируют товары из России в Китай морским путём, могут перейти на перевозку железной дорогой по «Новому шёлковому пути». Приглашаем все регионы, в том числе красноярские компании, присоединиться к участию в проекте», — заявил Алексей Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2016 года в Калужскую область прибыл первый контейнерный поезд в рамках международного проекта «Новый шелковый путь», старт которому был дан в городе Даляне Китайской Народной Республики. Железнодорожный состав пришел на контейнерную площадку мультимодального логистического центра Freight Village Ворсино в индустриальном парке «Ворсино». Первый состав укомплектован деталями для расположенного в индустриальном парке «Ворсино» предприятия ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».

Выступая на церемонии встречи поезда, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что это событие очень важно не только для Калужской области, но и для всей России, а также для международного сотрудничества. «То, что вместо пятидесяти суток время грузов в пути сократилось до девяти, дает совершенно новые возможности для развития производств и улучшения экономики, повышения мобильности транспортно-логистических операций между странами», — подчеркнул глава Калужского региона. Артамонов также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос продления этого маршрута через Белоруссию до Амстердама «и других важных логистических точек», которые расположены в странах Европы.