Киев, 19 февраля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Генпрокурор Украины Виктор Шокин 19 февраля подал заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в своем Twitter.

Twitter @STsegolko

«Генеральный прокурор Шокин написал заявление об отставке. Оно сегодня поступило в администрацию президента», — пишет Цеголко. «Сам видел», — отметил он.

Напомним, президент Украины попросил Шокина написать заявление об увольнении 16 февраля из-за внедрения реформ, «которым в Генпрокуратуре оказывали сопротивление десятилетиями». Кроме того, по мнению Порошенко, Генпрокуратура не смогла заручиться доверием общества.

Белый дом сообщил 19 февраля об одобрении вице-президентом США Джозефом Байденом решения Порошенко заменить генпрокурора. По его мнению, замена Шокина «проложит путь для необходимой реформы прокурорской службы».