Ярославль, 19 февраля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области посчитала, что контракт на реабилитацию крупнейшего в регионе озера Неро был заведомо невыполнимым. Об этом следует из ответа прокурора области на запрос депутата областной думы Сергея Балабаева. Контракт на работы по очистке устьев рек, впадающих в Неро, был заключен 23 ноября 2015 года, работы же стоимостью 143,7 млн рублей нужно было выполнить менее чем за месяц — до 20 декабря.

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«Согласно проектной документации работы по комплексной экологической реабилитации озера Неро должны проводится, в основном, в летний период времени. Однако контракт Департаментом заключен только 23.11.2015, что свидетельствует о заведомой неисполнимости условий контракта», — говорится в письме за подписью прокурора Ярославской области Юрия Верховцева.

Контракт в итоге в указанные сроки не был исполнен полностью, были выполнены работы на 78 млн рублей. Срок действия контракта был продлен. Прокуратура Ярославской области отправила в правительство региона представление, которое находится на рассмотрении.

Между тем власти региона считают работы по комплексной реабилитации озера Неро вполне успешными. Об том заявил 11 февраля губернатор Сергей Ястребов на совещании по вопросам реализации проекта.

«Сегодня мы оценили, как реализуется первый этап нашего проекта. В настоящее время он выполнен примерно на 75%, это хороший показатель. Выполнено углубление русел рек (Мазиха, Ишня, Кучебеж) и залива озера Неро. Считаю, что дальше необходимо двигаться такими же темпами», — приводит слова губернатора Ярославской области Сергея Ястребова его официальный сайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве региона позднее заключение контракта связали с затянувшимся утверждением условий федерального софинансирования проекта.