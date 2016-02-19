Санкт-Петербург, 19 февраля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать сильный пожар в производственно-складском здании на Лиговском проспекте, в Центральном районе Петербурга.

78.mchs.gov.ru Пожар на Лиговском проспекте Петербурга 19 февраля 2016 г

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 10:20 произошла локализация пожара. Одновременно уровень сложности пожара снижен до №1. Идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

Как сообщалось, пожар вспыхнул около 09:00 на Лиговском проспекте, дом 50, корп. 16 в одноэтажном производственно-складском здании размером 15×200 метров. Горела кровля на площади 150 кв.метров.

В 09:12 прибыли первые пожарные расчеты, в 09:16 ранг пожара повысили до №1-Бис.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте ЧП работают 82 человека личного состава и 19 единиц техники.

Тем временем горожане в соцсетях продолжают сообщать о том, что едкий дым от пожара распространился по центру Петербурга. В частности, он проник в крупный торгово-развлекательный центр «Галерея» на Лиговском проспекте у Московского вокзала.

«Вся «Галерея» в дыму… всё провоняло», — пишет работающая в ТРЦ петербурженка. «В проходе у «Галереи» дым», — подтверждает другой пользователь.

Также горожане сообщают о запахе дыма у станций метро «Площадь Восстания» и «Чернышевская».

Как сообщили позднее в ГУ МЧС по Петербургу, в 11:58 пожар был полностью ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.