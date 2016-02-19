Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Ростовской области жители хутора Примиусский Куйбышевского района нашли схрон снарядов времён Великой Отечественной войны. В тайнике оказалось 39 боеприпасов, из них 38 снарядов калибра 45 мм и один 120 мм. Об этом ИА REGNUM 19 февраля сообщили в пресс-службе донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

vk.com/mius_front Находки поисковиков

Более 70 лет снаряды Советской армии пролежали в лесополосе неподалёку от жилого дома. Обнаружены боеприпасы были местными жителями при проведении хозяйственных работ. Место обнаружение опасной находки огорожено, дана заявка на разминирование.

В этот же день четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Тарасовском и Аксайском районах. Так, артиллерийский снаряд калибром 76 мм был найден на территории Грузиновского сельского поселения, а три минометные мины 82 мм — на территории Большелогского сельского поселения.

Напомним, что до 2015 года тайник в Шолоховском районе хранил со времён военных 40-х 330 мин и 900 патронов различных калибров. Схрон обнаружили в ходе проведения областной Вахты памяти на малой родине Михаила Шолохова.