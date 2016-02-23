Якутск, 23 февраля, 2016, 05:03 — ИА Регнум. В Якутии воспоминаниями о войне поделился участник Сталинградской битвы, герой-освободитель Владимир Михайлович Калинин. Рассказ о нем и его подвиге публикует департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям окружной администрации Якутска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Окружная администрация Якутска Участник Сталинградской битвы Владимир Михайлович Калинин

Владимир Михайлович Калинин родился в 1925 году. Ему было всего лишь 16 лет, когда его призвали в армию из города Новочеркасск. Он оказался в запасном стрелковом полку, сначала в учебной команде, затем в полковой школе младших командиров. Оттуда в сентябре 1942 года в звании младшего сержанта попал в 147-й гвардейский стрелковый полк прославленной 2-й гвардейской армии.

В ноябре 1942 года советские войска окружили Сталинград, операция была молниеносной и совершенно неожиданной для немцев. Внешний фронт окружения в считанные дни оказался в 100−150 км от Сталинграда. Только в декабре немцы смогли организовать попытку прорвать внешний фронт и путем создания мощной танковой и механизированной группы выйти к Сталинграду. Советские войска внешнего кольца окружения, сдерживая мощный натиск фашистов, несли большие потери, теряли силы. Немецким танкам к 15 декабря оставалось пройти до окруженных в Сталинграде войск Паулюса меньше 50 км. Была реальная угроза деблокирования немцами Сталинградской группировки.

Советское командование решило выдвинуть на это направление 2-ю гвардейскую армию, в составе которой был Владимир Михайлович Калинин. 2-я гвардейская армия до этого готовилась к окончательной ликвидации окруженной в Сталинграде немецкой группировки войск. Но для этого ей предстояло выполнить двухсоткилометровый марш-бросок по морозной, заснеженной, бездорожной степи.

«Я часто думаю: есть ли предел человеческим силам, способности преодолевать самого себя, если человек знает, что это сделать надо? Называют это чувством долга. Но мы тогда об этом не думали. Нам объяснили, что от того, как скоро мы дойдем, зависит очень много, что там гибнут, стоя насмерть, наши товарищи, но удержать немецкий напор не смогут, если мы не подойдем вовремя. Мы шли, не теряя темпа» — пишет Владимир Михайлович в своих мемуарах.

20 декабря они вышли к рубежу р. Мышкова, последнему, которого к тому времени достигли немцы. Они вступили в бой почти с ходу, передохнув несколько часов, пока командование уточняло и согласовывало позиции.

В конце декабря стало известно, что советские танкисты очистили от немцев пос. Котельниковский (Котельниково) — исходный пункт действий немецкой группы прорыва. Попытка немцев удержать Сталинград провалилась. А Сталинградский фронт, в составе которого действовала 2-я гвардейская армия, был преобразован в Южный.

Владимир Михайлович — техник-аэротопограф. После окончания геолого-разведочного факультета Новочеркасского политехнического института (1955 г.) работал в Якутии на разных должностях — от геолога в партиях и экспедициях системы ПГО «Якутгеология» до начальника Якутского отдела государственного геологического контроля РСФСР. Ветеран геологической службы России, заслуженный геолог Якутской АССР. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и другими. Имеет Грамоту Президиума ВС ЯАССР.

Владимир Михайлович рассказал, что очень любит читать, и полки в его комнате наполнены самыми разными книгами. Очень много военной литературы. Ветеран отметил, что одной из самых любимых книг является роман Юрия Бондарева «Горячий снег», и посоветовал посмотреть советскую экранизацию этого романа. «Там очень правдиво показано сражение против фашистов на подступах к Сталинграду, а именно Котельниковской оборонительной операции, в которой я принимал участие» — говорит Владимир Михайлович.