Калининград, 19 февраля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши дал разрешение на снос памятника Благодарности Красной армии, расположенного в непосредственной близости от российской границы — в городе Лидзбарк-Варминьский (30 км от границы с Калининградской областью).

ro.com.pl Памятник Благодарности Красной Армии в Лидзбарк-Варминьском был установлен в 1973 году

В письме к варминьско-мазурскому воеводе Артуру Хоецкому секретарь совета Анджей Кшиштоф сообщил, что «нет предпосылок к уходу за так называемыми памятниками благодарности, потому что «Красная армия» (кавычки автора письма. — ИА REGNUM), как вооружённая сила тоталитарного государства, принесла Польше не желанную свободу и суверенитет, а повторное рабство».

В решении совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши также сказано, что в пользу сноса говорит «не только плохое состояние объекта, но и то, что он является остатком пропагандистской деятельности органов власти Народной Польши».

Бурмистр Лидзбарк-Варминьского Яцек Вишневски заявил изданию Gazeta Lidzbarska, что перекрёсток, у которого расположен памятник, в будущем будет перестроен.

«Но если памятник будет снесён, его символические элементы должны найти достойное место. Это кладбище советских солдат. И я буду пытаться это сделать. Я не хочу накалять радикальными действиями и так сложную политическую ситуацию», — сказал Вишневски.

ИА REGNUM уточняет, что Лидзбарк-Варминьский является одним из самых популярных мест отдыха жителей Калининградской области. В частности, в историческом замке находится 4-звёздочный отель Krasicki, где калининградцы часто празднуют Новый год.

Стоит также отметить, что в руководстве Варминьско-Мазурского воеводства в конце 2015 года произошли кардинальные кадровые изменения. Место прежнего воеводы 61-летнего Мариана Подзиевского из партии «Гражданская платформа» занял представитель победившей на выборах оппозиционной партии «Право и справедливость» 42-летний Артур Хоецки (в «ПиС» с 2003 года, также является секретарём правления окружного отделения партии). Как известно, «Право и справедливость» давно призывает сносит памятники советским воинам на территории Польши.

Например, лидер «ПиС» Ярослав Качиньски в бытность премьерства заявил, что «суверенное право Польши — решать, какие памятники иметь». Правящая тогда партия «Право и справедливость» подготовила законопроект, разрешающий воеводам сносить памятники, которые «являются свидетельствами двух самых жестоких тоталитарных режимов ХХ века — коммунизма и фашизма».