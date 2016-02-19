Красногорск, 19 февраля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Платную парковку планируют ввести в 20 крупнейших городах Московской области с населением более 100 тысяч человек. При этом штраф за неоплаченную парковку в Подмосковье может составить около 2,5 тысяч рублей. Стоимость платной парковки пока анонсирована в размере от 30 до 80 рублей в час. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

avtosreda.ru Оплата парковки

Тем не менее, несмотря на серьезные планы властей, платные парковки в городах Московской области не планируют вводить раньше 2017 года.

«Пока что точно известно, что в 2016 году платные парковки в Подмосковье не будут вводиться. Пока что сроки по их внедрению намечены не ранее 2017 года», — пояснили в пресс-службе министерства транспорта региона.

По словам члена Общественной палаты региона Андрея Мухортикова, контроль за введением платных парковочных пространств будет возложен и на Общественную палату региона.

«Мне приходит большое количество предложений граждан по области. По парковочным пространствам мне пока не приходят обращения. Естественно, я буду следить за этой ситуацией, за тем, как будет вводиться платная парковка. Если будет резонанс, обращения граждан, будем изучать ситуацию и давать рекомендации властям», — сказал Мухортиков.

Он также отметил, что платные парковки — это адресная мера регулировки спроса, ее нужно уметь применять там, где спрос превышает предложение.

«Нужно оценить текущее положение дел. Может оказаться, что эту проблему можно решить другим способом. Я бы избегал платной парковки в жилых зонах. Также важно понимать, что цены за парковку должны быть ниже, чем в Москве», — заключил общественник.

Как, в свою очередь, отмечает директор центра градостроительных компетенций ИОН РАНХиГС Ирина Ирбитская, решение о вводе платных парковок стоит воспринимать благосклонно, так как это первый шаг к комплексной разработке транспортной политики. Тем не менее властям следует не забывать об обеспечении жителей Подмосковья качественным общественным транспортом.

«Конечно, нельзя ставить людей в безвыходное положение. Если территория города не обеспечена хорошим, качественным, комфортнее личного автомобиля, общественным транспортом, то никакие меры не избавят города от излишних автомобилей», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя юридического отдела Межрегионального общества защиты прав автомобилистов Равиля Ахметджанова, введение платных парковок в области может стать «выгодной деятельностью» для региональных властей, так как штраф за нарушение в зоне парковки идет в региональный бюджет.

«Будут такие же проблемы, какие сейчас есть в Москве. Все это основано на законе «Об автомобильных дорогах и автодорожной деятельности». Получается, что субъект Федерации имеет право вводить платную парковку. Но здесь есть экономический вопрос. Вместо того, чтобы привлекать к штрафам тех, кто нарушает, то есть, например, ставит машину вторым и третьим рядом, предполагается ввести платные парковки, а разница такая: если нарушить правила остановки, то можно получить штраф, который пойдет в федеральный бюджет, а если это нарушение требования правил платной парковки, то это пойдет в региональный бюджет. Это просто выгодная деятельность», — отметил ранее Ахметджанов.