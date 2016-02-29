Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Премия «Оскар» за «Лучший монтаж» достаётся монтажеру фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Маргарет Сиксел. О номинации было объявлено только что, во время прямой трансляции 88-й Церемонии вручения премии «Оскар» в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США Преследование

Для Маргарет Сиксел, известной по монтажу анимационного фильма «Делай ноги» 2007 и комедии «Бэйб: Поросенок в городе», этот «Оскар» стал первым и удачно пополнил копилку других наград за фильм «Безумный Макс: Дорога ярости». Монтаж картины уже была удостоен Премии BAFTA, Премии Австралийской академии кинематографа и телевидения и Кинопремии «Выбор критиков».

В номинации «Лучший монтаж» на соискание премии «Оскар» были выдвинуты: