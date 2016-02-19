Грозный, 19 февраля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Новый документ вводится в Чеченской Республике для молодежи. Как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе парламента региона, по поручению главы республики Рамзана Кадырова каждый молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет должен пройти духовно-нравственную паспортизацию.

islam.ru Духовность в Чечне

В документе, который будет выдан на руки, укажут его личные характеристики, национальную, тайповую и вирдовую принадлежность. Все эти сведения будут подтверждены лицами, ответственными за молодого человека. Их данные также будут указаны в паспорте.

Образец нового паспорта был продемонстрирован на встрече депутатов парламента с учащимися Алхан-Калинской средней школы. Как отметил депутат парламента Чечни Адам Маликов, решение о введении духовно-нравственных паспортов было поддержано духовенством республики и уже вступило в силу.

«Сегодня молодые люди подвергаются нападкам сторонников экстремистских группировок, которые пытаются отравить их сознание ложными идеями. Поэтому, не теряя драгоценного времени, мы должны искоренить любые формы проявления экстремизма и терроризма. Такова задача всех ветвей власти и общественности республики», — подчеркнул депутат.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона, накануне, состоялась встреча с молодежью в Грозном представителей органов власти, правоохранительных структур и духовенства Чечни. На ней присутствовали тысячи учеников ссузов и старших классов из различных городов и районов. В своей проповеди председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев призвал молодежь следовать подлинному исламу и не поддаваться экстремистскому влиянию. После беседы собравшиеся совершили коллективную полуденную молитву.